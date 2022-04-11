Meta* продлила разрешение на призыв к насилию для украинских пользователей до 30 апреля

Компания Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) до 30 апреля продлила действие исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, «унижающие человеческое достоинство». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы компании.

Ранее Meta временно разрешила пользователям в своих соцсетях Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в России) публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и к президентам России и Белоруссии.

После чего Роскомнадзор (РКН) направил IT-корпорации требование официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. А Генпрокуратура призвала РКН ограничить доступ к Instagram, а также попросила суд признать Меtа экстремистской организацией. Кроме того, СК РФ возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями компании.

13 марта вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что новая политика будет применяться только на Украине, заверяя, что Meta выступает против русофобии. Он также сообщил сотрудникам компании об отмене разрешения на призывы к смерти президентов России и Белоруссии.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России.