Meta* отключила функцию Muse Image после критики пользователей

Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) прекратила работу функции Muse Image всего через несколько дней после ее запуска. Инструмент позволял создавать изображения с помощью искусственного интеллекта, используя контент из общедоступных аккаунтов Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), однако вызвал волну критики из-за настроек конфиденциальности и принципа автоматического подключения пользователей, сообщает Reuters.

В компании заявили, что целью было предоставить пользователям творческий инструмент и возможность самостоятельно решать, может ли их общедоступный контент использоваться таким образом. Однако после получения негативных отзывов Meta* решила отказаться от функции, признав, что она не оправдала ожиданий.

Особое недовольство вызвало то, что возможность использования фотографий была включена по умолчанию, а для отказа пользователям необходимо было самостоятельно изменить настройки.

С критикой выступили представители индустрии развлечений, включая профсоюз SAG-AFTRA, который заявил, что создание цифровых копий людей должно осуществляться только с их явного согласия. Несмотря на отказ от Muse Image, Meta* продолжает развивать инструменты генеративного ИИ и планирует интегрировать их в свои другие сервисы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия хочет, чтобы Meta* изменила дизайн своих соцсетей, так как он «вызывает привыкание и влияет на физическое и психическое благополучие пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимые категории взрослых».