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01.06.2023 в 16:12

70% россиян назвали мессенджеры основным средством онлайн-общения в будущем

89% респондентов высказали желание пользоваться ими регулярно в долгосрочной перспективе

70% россиян считают, что в будущем мессенджеры станут главным каналом коммуникации между людьми. 73% респондентов уверены, что в перспективе мессенджеры будут включать в себя любые возможные услуги, а 11% опрошенных заявили, что мессенджеры уже достигли пика своего развития. Такие данные совместного опроса приводят специалисты «VK Мессенджера» и исследовательского холдинга «Ромир». Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным опрооса, 89% респондентов намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92%). При этом более двух третей опрошенных считают, что в будущем роль мессенджеров ещё больше вырастет: в них появятся услуги, которые на сегодня доступны только в специальных сервисах, например, оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1,2 тыс. жителей крупных городов России старше 13 лет.

Аналитики компаний отмечают, что технологичность мессенджеров — самый ценный атрибут для респондентов. Две трети считают, что мессенджеры постоянно развиваются и предлагают пользователям новинки быстрее других сервисов. 63% участников опроса назвали их универсальными платформами, на которых удобно не только общаться, но и пользоваться услугами.

Половина опрошенных уверена, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными, а 58% отметили повышение уровня удобства: пользователи ценят в них понятный и простой интерфейс (75%), быструю доставку сообщений и загрузку контента (66%), а также отсутствие рекламы (59%).

Исследование «VK Мессенджера» и «Ромир» показало, что ожидания от мессенджеров в разных регионах страны различаются. Например, для жителей Северо-Кавказского федерального округа наиболее важными являются быстрая доставка сообщений, сохранение качества фото и видео, безопасность и функциональность.

Жители Дальнего Востока ценят удобство интерфейса и возможность обмена тяжёлыми файлами, а для жителей Приволжского округа принципиальное значение имеет конфиденциальность, указано в исследовании. Пользователи из Сибири обращают внимание на возможность заказывать и оформлять услуги через мессенджеры.

Самыми лояльными к мессенджерам, по результатам опроса, оказались жители Урала: им важно удобство пользования и понятный интерфейс, а остальные характеристики имеют гораздо меньшее значение.

С точки зрения безопасности мессенджеров респонденты выделили несколько приоритетных критериев. Для 84% респондентов важно, чтобы на платформе можно было настроить безопасное использование — например, подключить двухфакторную аутентификацию и предупреждение о подозрительных звонках и собеседниках.

При этом больше половины (62%) опрошенных полагают, что вопрос безопасности скорее зависит от самого пользователя и его умения ориентироваться в цифровой среде. Две трети участников опроса (77%) считают, что создавшая мессенджер компания должна иметь информационный центр, посвящённый безопасности.

Для 73% россиян важно, чтобы компания транслировала информацию о безопасном использовании своего сервиса в СМИ или на своих официальных ресурсах. Причём больше всего внимания всем перечисленным методам обеспечения безопасности уделяет аудитория в возрасте от 19 до 24 лет.

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK Мессенджера»:

Мессенджеры уже стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Согласно проведённому исследованию, сегодня ими пользуются 99% россиян. При этом месседжингу ещё есть куда расти: наращивать функциональность и повышать доверие пользователей.

Инна Караева, исполнительный директор исследовательского холдинга «Ромир»:

Рынок месседжинга в России стремительно растёт. Мессенджеры активно осваивают как дети, так и пожилые, мессенджеры заменяют всё больше сервисов — от традиционной телефонной связи, электронной почты и интернет-форумов до новостных сайтов и поисковых систем. Увеличивается не только количество пользователей — растёт также технологичность мессенджеров, позволяющая решать множество задач, и их безопасность.

При этом пользователи рассчитывают на дальнейшее расширение возможностей мессенджеров и наращивание вспомогательных функций, таких как оформление документов, заказ товаров и услуг, дистанционное управление умным домом.

Ромир исследование VK Мессенджер
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