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28.11.2023 в 18:58

Словарь Merriam-Webster назвал словом года прилагательное «аутентичный»

В числе других номинантов были слова «дипфейк», «кибуц» и «двойник»

Американский издатель справочников и лексических словарей Merriam-Webster назвал слово 2023 года. Им стало прилагательное «аутентичный».

Составители словаря отметили, что «аутентичный» означает «не фальшивый или имитационный», «верный своей личности, духу или характеру». Аутентичность часто связана с идентичностью — национальной или личной.

Популярность слова Merriam-Webster связывает с дискуссиями вокруг развития искусственного интеллекта, поисками знаменитостями своего «я» в творчестве и запросом пользователей на большую подлинность в социальных сетях.

В числе других претендентов на слово 2023 года были «дипфейк», «коронация», «дистопический», «кибуц» и «двойник».

слово года
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