«Яндекс» назвал любимые мемы россиян

Ко Дню мема, который отмечается 27 августа, «Яндекс» изучил, какие мемы пользовались популярностью у россиян с 2010 года по первую половину 2026 года. Аналитики проанализировали обезличенные запросы к «Поиску» со словом «мем». В разные годы лидерами по числу поисковых запросов становились Пакон, Ждун, «Вжух», Избирательный Дрейк, «Вы продоете рыбов», «Бархатные тяги». В 2025 году рейтинг возглавил мем «6−7», он сохранил лидерство по итогам первой половины 2026 года. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В начале 2010-х годов среди самых востребованных мемов было много рисованных персонажей и картинок, смысл которых передавался одной фразой или эмоцией. В 2011 году в топ вошли Яо Мин и Джеки Чан, чьи лица использовались для выражения сарказма, удивления или растерянности. В 2012 году рейтинг возглавили герои Rage Comics — «No» и «Дааа».

К середине десятилетия популярными стали мемы, которые пользователи адаптировали под собственные ситуации. В 2015 году лидировал «Карл» — кадр из сериала «Ходячие мертвецы», к которому добавляли собственные эмоциональные реплики. В 2016 году первое место занял «Вжух»: фотография кота в колпаке, которому в рунете добавили волшебную палочку и превратили в героя шуточных заклинаний. В 2017 году самым востребованным стал Ждун.

В 2019 году рейтинг возглавил Избирательный Дрейк, в 2020-м — ролики с танцующими носильщиками гроба. В 2020-х годах заметнее становится постирония — мемы, у которых нет одного устойчивого значения, а смысл зависит от контекста, тренда и фантазии автора. В 2022 году рейтинг возглавил «Мудрый дуб», в 2023-м — «Бархатные тяги», в 2024-м — «Бу! Испугался? Не бойся».

К 2025 году абсурдные мемы заняли уже большую часть первой пятерки: вместе с «6−7» в нее вошли «Окак», Тралалело Тралала, Планктон и Балерина Капучино. В первой половине 2026 года «6−7» сохранил лидерство, следом идут «Черемша», «Данил Колбасенко», «Что я хочу сказать» и «Гугу гага».

«Яндекс» также выяснил, кого и что россияне чаще всего ищут в качестве героев мемов. Самым «мемным» живым существом оказался кот. Мемы с «мужиком», занявшим второе место, пользователи искали примерно вдвое реже. Среди неодушевленных предметов лидирует кнопка, среди цветов — черный, среди растений — черемша, среди продуктов питания — банан, среди напитков — чай.

Почти в каждом десятом поисковом запросе о мемах пользователи уточняют имя конкретного человека или персонажа — например, ищут «мем с Джейсоном Стейтемом я запрещаю вам» или «толстый Багз Банни мем». Реально существующие люди и вымышленные персонажи встречаются в таких запросах примерно одинаково часто.

Среди реальных людей чаще всего героями запросов о мемах становятся актеры. Первое место по числу упоминаний занял Дуэйн «Скала» Джонсон, второе — Райан Гослинг, третье — Леонардо Ди Каприо. В топ-10 также вошли Роберт Дауни-младший, Николас Кейдж, Киану Ривз, Джон Траволта, Джеки Чан, Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

После актеров среди реальных людей в запросах о мемах чаще всего фигурируют политики. Пользователи также активно ищут мемы с блогерами, стримерами, телеведущими и другими медийными персонами.

Среди вымышленных персонажей лидируют герои кино и мультфильмов. Самыми часто упоминаемыми вместе со словом «мем» стали Человек-паук, Шрек, Губка Боб, Карл Граймс и Майк Вазовский. В первую десятку также попали Тони Старк, Багз Банни, мышонок Джерри, доктор Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ» и Падме Амидала из «Звездных войн».