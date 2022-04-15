Онлайн-кинотеатр Start объединят с сервисом «Мегафон ТВ»

Видеосервисы Start и «МегаФон ТВ» объединят. Об этом сообщается в Telegram-канале Start. «Работаем над слиянием не первый месяц, но теперь официально: «МегаФон ТВ» станет частью Start», — говорится в сообщении сервиса.

В компании подчеркнули, что «ценность подписки повысится», к оригинальным проектам добавится доступ к более 100 телеканалам, а зарубежных премьер станет больше.

По словам генерального директора Start Дмитрия Гудумака, объединение двух сервисов позволит Start значительно нарастить базу подписчиков за счёт продвижения одного видеосервиса среди абонентов «МегаФона».

До этого «МегаФон» развивал два видеосервиса. Start, в котором оператор владеет долей в 50% акций, обеспечивал предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, а «МегаФон ТВ» играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом — от ТВ-телеканалов до новинок кино и сериалов.

«Для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса», — отметил Гудумак.