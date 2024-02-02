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02.02.2024 в 14:55

«МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона

Оператор запустил игру, в которую за месяц участники сыграли более 2,5 млн раз

В начале 2024 года «МегаФон» продолжает демонстрировать свои технологичные решения в сфере цифровых инициатив. Совместно с TMG-agency «МегаФон» запустил диджитал-спецпроект с зелёным Нейродраконом. О результатах Sostav рассказали представители оператора.

Дракон молниеносно перемещался по карте покрытия «МегаФона», и у пользователей было неограниченное количество попыток поймать его и выиграть призы. В самый первый раз игрок ловил дракона в своём городе, а затем и в других регионах России.

«МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона

Дракон выдавал развлекательный нативно брендированный контент: эксклюзивный стикерпак, шутки, зимние рецепты, приметы и гадания, лайфхаки и персонализированные предсказания на 2024 год на основе информации об участнике. Весь контент создавал искусственный интеллект, что придавало таинству предсказания особый смысл, подчёркивает команда проекта. Здесь и объяснение названия самого Нейродракона — спецпроект на 95% сгенерирован нейросетью: весь контент и вся визуализация за исключением 3D-элементов.

«МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона «МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона

Активная фаза диджитал-спецпроекта с выдачей призов длилась с 10 декабря по 14 января. Всего за месяц участники совершили 2,5 млн игровых сессий. Представители «МегаФона» отмечают, что важно не только количество, но и насколько качественными были эти сессии по меркам диджитала. В среднем каждый игрок девять раз запустил нейродракона, провёл 3 минуты 48 секунд на проекте и посмотрел 33 страницы контента. Каждый пятый игрок установил стикерпак в Telegram.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:

Привлечение внимания — это важно, но удержать его, погрузив аудиторию в захватывающий брендированный опыт, — искусство. Использовав широкие возможности искусственного интеллекта, команда смогла обеспечить участникам возможность полного погружения в увлекательное приключение в пространстве и времени. Что ж, для нас это успех, но и серьёзная задача для будущих проектов. Превосходить самих себя — путь мобильного оператора № 1 по скорости и покрытию*.

*Лидерство по скорости в России основано на анализе скорости мобильного интернета Speedtest Intelligence («Спидтест Интелиджэнс») в 2017−2023 гг. и данных о покрытии сети компании Ookla® («Оокла») в 1−2-м кв. 2023 г.

Состав творческой группы

«МегаФон» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура
Руководитель направления по диджитал-медиа и перформанс: Елена Нечаева
Старший менеджер по диджитал-медиа: Игорь Мельник
Менеджер по интернет-маркетингу: Евгения Конина
Специлист по диджитал-проектам: Ванда Брославская

TMG-agency (агентство)

Генеральный директор: Мария Яковлева (Пешкова)
Исполнительный директор: Даниил Поздняков
Диджитал-директор: Николай Сикиринов

Мегафон Нейродракон TMG-agency
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