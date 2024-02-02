«МегаФон» предложил пользователям поймать Нейродракона

В начале 2024 года «МегаФон» продолжает демонстрировать свои технологичные решения в сфере цифровых инициатив. Совместно с TMG-agency «МегаФон» запустил диджитал-спецпроект с зелёным Нейродраконом. О результатах Sostav рассказали представители оператора.

Дракон молниеносно перемещался по карте покрытия «МегаФона», и у пользователей было неограниченное количество попыток поймать его и выиграть призы. В самый первый раз игрок ловил дракона в своём городе, а затем и в других регионах России.

Дракон выдавал развлекательный нативно брендированный контент: эксклюзивный стикерпак, шутки, зимние рецепты, приметы и гадания, лайфхаки и персонализированные предсказания на 2024 год на основе информации об участнике. Весь контент создавал искусственный интеллект, что придавало таинству предсказания особый смысл, подчёркивает команда проекта. Здесь и объяснение названия самого Нейродракона — спецпроект на 95% сгенерирован нейросетью: весь контент и вся визуализация за исключением 3D-элементов.

Активная фаза диджитал-спецпроекта с выдачей призов длилась с 10 декабря по 14 января. Всего за месяц участники совершили 2,5 млн игровых сессий. Представители «МегаФона» отмечают, что важно не только количество, но и насколько качественными были эти сессии по меркам диджитала. В среднем каждый игрок девять раз запустил нейродракона, провёл 3 минуты 48 секунд на проекте и посмотрел 33 страницы контента. Каждый пятый игрок установил стикерпак в Telegram.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»: Привлечение внимания — это важно, но удержать его, погрузив аудиторию в захватывающий брендированный опыт, — искусство. Использовав широкие возможности искусственного интеллекта, команда смогла обеспечить участникам возможность полного погружения в увлекательное приключение в пространстве и времени. Что ж, для нас это успех, но и серьёзная задача для будущих проектов. Превосходить самих себя — путь мобильного оператора № 1 по скорости и покрытию*.

*Лидерство по скорости в России основано на анализе скорости мобильного интернета Speedtest Intelligence («Спидтест Интелиджэнс») в 2017−2023 гг. и данных о покрытии сети компании Ookla® («Оокла») в 1−2-м кв. 2023 г.

Состав творческой группы

«МегаФон» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Татьяна Гура

Руководитель направления по диджитал-медиа и перформанс: Елена Нечаева

Старший менеджер по диджитал-медиа: Игорь Мельник

Менеджер по интернет-маркетингу: Евгения Конина

Специлист по диджитал-проектам: Ванда Брославская

TMG-agency (агентство)

Генеральный директор: Мария Яковлева (Пешкова)

Исполнительный директор: Даниил Поздняков

Диджитал-директор: Николай Сикиринов