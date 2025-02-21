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18+
21.02.2025 в 16:00

«МегаФон» и Yota открыли фестивальный сезон сразу пятью рекламными наградами

Стали известны итоги участия компаний в двух крупных маркетинговых премиях

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МЕГАФОН ПАО | megafon.ru
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На этой неделе две премии опубликовали результаты: Digital Communications Awards и Perspectum. В каждой из них у «МегаФона» и Yota есть призовые места.

В Perspectum бренды заняли сразу три места в категории Best Digital/Social Media Campaign. У Yota золото за зумерское бренд-медиа «Й журнал» — совместный проект с агентством «Виноу». Серебро получил «Можнопарк» — брендированное приложение «ВКонтакте». А «МегаФон» получил бронзу за создание виральных вертикальных роликов для каналов бренда.

В ежегодной премии Digital Communications Awards, организованной Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, у «МегаФона» два серебра: в категориях «Внешние коммуникации»‎ и «Лучшее контентное решение». Первую награду вместе с агентством «Палиндром» команда взяла за ведение официальных соцсетей «МегаФона». Вторым серебром судьи наградили команду за бренд-медиа «Фон» о технологиях и поп-культуре.

Мегафон Yota
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