Пять тысяч саженцев туи для зеленого Узбекистана: акция «ГрассЛес» состоялась в Чирчике

7 ноября в городе Чирчик Ташкентской области компания GRASS провела масштабную экологическую акцию, в рамках которой бесплатно раздала жителям пять тысяч саженцев туи.

Инициатива стала частью экологического проекта #ГрассЛес, благодаря которому компания уже подарила жителям 8 городов России 60 тыс. саженцев. Теперь эстафету озеленения принял Узбекистан.

Мероприятие состоялось в Чирчике — городе, где расположен завод BCG GROUP OZ. Уже два года предприятие производит бытовую химию под брендом GRASS, развивая присутствие компании на местном рынке.

GRASS — один из крупнейших производителей бытовой химии, автохимии, профессиональных средств для клининга и косметической продукции.

В рамках акции жители Чирчика получили пять тысяч саженцев туи в индивидуальных горшках, что позволило удобно транспортировать растения и подготовить их к высадке.

Экологический проект #ГрассЛес — инициатива компании GRASS, направленная на поддержку озеленения городов и развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.

Ранее GRASS делала ставку на масштабные высадки с волонтерами и сотрудниками, но в 2024 году родилась новая идея.

Михаил Грачев, генеральный директор компании GRASS: А что, если доверить саженцы людям, которые посадят их у себя во дворе или на даче и будут заботиться о них? Это не только эффективнее, но и создает личную связь с природой. Дети растут вместе с деревьями, а взрослые чувствуют ответственность за зеленое будущее.

За время реализации проекта акция охватила более восьми городов России, где компания раздала в общей сложности 60 тыс. саженцев. Продолжив инициативу в Узбекистане, GRASS объединила еще больше людей вокруг общей цели — сделать города зеленее, а окружающее пространство комфортнее для жизни.

Мероприятие состоялось благодаря тесному партнерству с Ассоциацией волонтеров Узбекистана, которые участвовали в организации, а площадкой акции стала территория у торгового центра ORMON, название которого символично переводится как «Лес». Это удачный пример сотрудничества бизнес-сообщества с общественными организациями.

Компания верит, что каждый подаренный саженец станет частью большого общего дела и внесет вклад в создание новых зеленых уголков Узбекистана.