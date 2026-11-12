Объявлены победители 36-го сезона международного фестиваля «Красное Яблоко» (Red Apple)

Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» (Red Apple) подвел итоги 36-го сезона. На торжественной церемонии награждения 12 ноября в Москве были объявлены обладатели Гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград, а также обладатели специальных призов. В этом году международное жюри отметило 190 конкурсных работ наградами фестиваля.

По итогам голосования экспертов участники получили 29 золотых, 58 серебряных и 103 бронзовые награды. Конкурсные проекты оценивало международное жюри, объединившее более 90 представителей рекламной, маркетинговой и креативной индустрий из более чем 45 стран. Среди экспертов — руководители ведущих агентств, креативные директора, стратеги и маркетологи.

Владлена Гриненко, управляющий директор BBDO Group: Могу показаться старомодной, но я искренне убеждена, что хорошая реклама обязана влиять на продажи. Стратегия, творческое решение, выбор канала и мастерство воплощения — это все рекламные инструменты. Если продукт коммерческий, для меня главное — как он повлиял на продажи, если некоммерческий — какое влияние на поведение он смог оказать. Креатив становится эффективным, если он продает. А изобретательный креатив фестивального уровня, по моему убеждению, должен очень хорошо продавать.

Высшие награды фестиваля были присуждены в трех основных конкурсных блоках.

Гран-при в блоке «Креатив» получило агентство Voskhod за проект The Labyrinth, разработанный для Alzrus Foundation.

Гран-при в блоке «Маркетинг» завоевало агентство BBDO с кампанией Their World для MTS.

Гран-при в блоке «Медиа» досталось агентству «Родная Речь» за проект There Will Be Light, реализованный для Tele2.

Специальный приз за разработку масштабного комплекса коммуникационных проектов в поддержку развития строительной отрасли получил Градостроительный комплекс города Москвы за проект «Месяц градостроительства „70 лет на высоте“». Награда отметила комплексный подход к коммуникационному сопровождению градостроительной отрасли и масштаб проекта, посвященного ее развитию.

Главную профессиональную награду «Агентство года» получило агентство «Родная Речь», продемонстрировавшее высокие результаты в конкурсной программе фестиваля.

Василий Губин, креативный директор RoRe Lion: Смелая идея — это занять позицию. Это не значит, что она должна быть сложно сочиненной или непонятной. Задача в том, чтобы почувствовать, что важно людям, где их боль, и дать на это яркий ответ. Это будет и смело, и понятно людям, и противоречия здесь я не вижу. Неизменными остались человеческие проблемы и боли, а также то, что вызывает смех или, наоборот, радость узнавания. Технология — лишь инструмент, а то, как мы разговариваем с людьми, и есть суть нашей работы.

В отдельных конкурсных блоках звания лучших агентств распределились следующим образом:

Агентство года в сегменте «Креатив» — Voskhod.

Агентство года в сегменте «Маркетинг» — агентство «Родная Речь».

Агентство года в сегменте «Медиа» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance).

Звание «Рекламодатель года» получил Tele2. Специальной награды «Хранитель бренда» удостоены SberMarketing + Sber.

Константин Поляничев, директор Центра технологий «СберМаркетинга»: Мы стараемся не искать новую идею внутри уже знакомых решений. Наоборот, выходим за пределы привычной рекламной повестки: изучаем культуру, технологии, тренды и социальные изменения. Часто именно на стыке разных сфер возникают самые интересные инсайты. При этом отправной точкой всегда остается сам бренд: его характер, задачи и отношения с аудиторией. Это позволяет экспериментировать с формами и не терять связи с брендом.

Полный список победителей доступен на сайте фестиваля.