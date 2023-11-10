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10.11.2023 в 13:21

«МегаФон» бесплатно предоставит мобильный интернет для покупок на десяти платформах

Оператор обнулит стоимость интернет-трафика в дни распродаж

«МегаФон» предоставит своим абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на онлайн‑площадках во Всемирный день шопинга и «Чёрную пятницу», сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Оператор обнулит стоимость интернет-трафика на десяти торговых онлайн-платформах: Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Авито», «Юла», Taobao, AliExpress, KazanExpress.

В компании отметили, что опция будет работать четыре дня — 11 ноября, а затем подряд с 24 по 26 ноября. Услуга обнуления стоимости трафика подключится автоматически у абонентов с положительным балансом счёта.

По данным компании, 11 ноября абоненты «МегаФона» тратят почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

Всего в таких распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн-магазинов по всей стране, а мобильный трафик на сетях оператора увеличивается на 62% по сравнению со средним уровнем с января по октябрь.

Ранее аналитики Rambler&Co выяснили, что 32% россиян собираются совершать покупки в ходе распродаж, которые пройдут в ноябре-декабре 2023 года. Остальным наличие скидок не принципиально.

Мегафон Распродажи
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