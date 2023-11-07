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07.11.2023 в 07:20

Почти треть россиян планирует участвовать в предновогодних распродажах

2% респондентов при совершении покупок доверятся рекламе

32% россиян собираются совершать покупки в ходе распродаж, которые пройдут в ноябре-декабре 2023 года. Остальным наличие скидок не принципиально, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Треть респондентов сообщили, что читают информацию об акциях на новостных и развлекательных онлайн-медиа, 25% узнают из рекламы по ТВ, 23% - из соцсетей и мессенджеров. Для 20% главный источник — наружная реклама.

47% совершат покупки спонтанно, а 30% будут ориентироваться на отзывы на маркетплейсах и специализированных сайтах, 18% - на обзоры, подборки в онлайн-СМИ и материалы от экспертов. К мнению консультантов прислушаются 3%, а 2% доверятся только рекламе.

Треть россиян планирует закупить на распродажах подарки к Новому году, 19% - одежду и обувь, 16% - бытовую технику, 12% - еду (включая деликатесы) и напитки. По 5% приобретут косметику и товары для дома. 41% аудитории собираются потратить на это от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 20% - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 16% - до 3 тыс. руб.

Ранее стало известно, что 76% россиян считают «Чёрную пятницу» обманом. 9% полагают, что ноябрьская распродажа — это скорее честное снижение цен.

распродажа
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