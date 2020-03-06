Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.03.2020 в 17:25

«Мегафон Ритейл»: 8 Марта женщины получат смартфоны, фитнес-браслеты и детские часы

Компания проанализировала спрос на подарки в преддверии Международного женского дня

1

По данным аналитиков « МегаФон Ритейл», современные гаджеты остаются популярными подарками к праздникам — спрос на технику перед гендерными праздниками увеличивается в среднем на 50−70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов, а мужчинам — смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники.

Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 Марта. Женщины готовятся к празднику заранее: 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником.

Смартфоны остаются самым популярным подарком для женщин 8 Марта. Спрос на них в регионах в начале марта увеличился на 26%, в Москве — на 54%. Второй по популярности гаджет — фитнес-браслет, женщины получают их в подарок в три раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек — детские часы.

Для мужчин смартфон — тоже желанный подарок, спрос на них накануне 23 февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет — «умные часы», продажи увеличились на 50%. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарят всем одинаково часто. Дамы также получают аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества — защитные стекла (некоторые понимают название праздника буквально).

Планшеты продолжают терять позиции — ими сейчас интересуются реже, чем раньше. Самые популярные модели накануне 8 Марта — Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods, смарт-браслет Honor Band 5. В московских магазинах также растет спрос на Яндекс.Станции.

Мужчины 23 февраля получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.

В Experience Store, магазине нового формата розничной сети «МегаФона», самый востребованный смартфон сейчас — Apple iPhone 11. Также цифровые пользователи интересуются моделями Xiaomi Mi 9, Honor 8A, Apple Airpods Pro и телевизором Xiaomi Mi TV 55.

Мегафон Мегафон Ритейл
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.