«Мегафон Ритейл»: 8 Марта женщины получат смартфоны, фитнес-браслеты и детские часы

По данным аналитиков « МегаФон Ритейл», современные гаджеты остаются популярными подарками к праздникам — спрос на технику перед гендерными праздниками увеличивается в среднем на 50−70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов, а мужчинам — смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники.

Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 Марта. Женщины готовятся к празднику заранее: 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником.

Смартфоны остаются самым популярным подарком для женщин 8 Марта. Спрос на них в регионах в начале марта увеличился на 26%, в Москве — на 54%. Второй по популярности гаджет — фитнес-браслет, женщины получают их в подарок в три раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек — детские часы.

Для мужчин смартфон — тоже желанный подарок, спрос на них накануне 23 февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет — «умные часы», продажи увеличились на 50%. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарят всем одинаково часто. Дамы также получают аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества — защитные стекла (некоторые понимают название праздника буквально).

Планшеты продолжают терять позиции — ими сейчас интересуются реже, чем раньше. Самые популярные модели накануне 8 Марта — Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods, смарт-браслет Honor Band 5. В московских магазинах также растет спрос на Яндекс.Станции.

Мужчины 23 февраля получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.

В Experience Store, магазине нового формата розничной сети «МегаФона», самый востребованный смартфон сейчас — Apple iPhone 11. Также цифровые пользователи интересуются моделями Xiaomi Mi 9, Honor 8A, Apple Airpods Pro и телевизором Xiaomi Mi TV 55.