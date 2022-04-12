SMM для «Ак Барса», онлайн-трансляции для РФС, разработка EVP для «Русагро»: обзор тендеров

Публикуем подборку актуальных тендеров в сфере рекламы, медиа и коммуникаций, размещённых на электронной торговой площадке B2B-Center. Российскому футбольному союзу (РФС) требуется компания для организации онлайн-трансляций, «Ак Барс» Банк ищет агентство для SMM-продвижения, а «Русагро» объявила тендер на разработку EVP-предложения.
Российский футбольный союз
РФС ищет подрядчика для организации онлайн-трансляций. Он должен проводить прямые видеотрансляции матчей Межрегиональных юношеских футбольных лиг (МЮФЛ). Срок подачи заявок — до 20 апреля 2022 года.
Что требуется от исполнителя?
- Осуществлять съёмку с использованием не менее трёх камер всех матчей МЮФЛ согласно календарю.
- Комментировать матчи.
- Проводить съёмки послематчевых флэш-интервью с тренерами и игроками (по одному тренеру и одному игроку от каждой из команд).
- Выдавать флеш-интервью в прямой эфир.
Передавать сигнал трансляций:
- на Youtube-канал и/или иной канал по указанию заказчика (закрытая трансляция);
- на серверы ТВ-компании — обладателя лицензии на трансляции матчей (адреса серверов и настройки передаются заказчиком заблаговременно).
Создавать хайлайты — видеонарезку интересных событий матча — и загружать материалы на web-ресурс в течение 24-х часов после окончания каждого матча.
Требования к штату сотрудников:
- Режиссёр трансляции — 1 человек;
- Оператор — не менее 3 человек;
- Техник — 1 человек;
- Комментатор — 1 человек.
В списке запланированных трансляций:
- ЮФЛ Центр — 54 трансляции;
- ЮФЛ ДВ (2006) — 22 трансляции;
- ЮФЛ ДВ (2007) — 22 трансляции;
- ЮФЛ Приволжье — 26 трансляций;
- ЮФЛ Сибирь — 18 трансляций;
- ЮФЛ Юг — 44 трансляции;
- СЗ (2006) — 18 трансляций;
- СЗ (2006) — 18 трансляций.
«Ак Барс» Банк
Банк «Ак Барс» ищет подрядчика для SMM-продвижения. Срок подачи заявок — до 18 апреля 2022 года.
Компании требуется комплексное продвижение в социальных сетях по трем направлениям:
- розничный бизнес ПАО «АК БАРС» Банк;
- корпоративный бизнес ПАО «АК БАРС» Банк;
- онлайн-журнал по финансовой грамотности Life.Profit.
Что требуется от исполнителя?
Работы по каждому направлению включают 42 позиции, среди которых:
- аудит социальных сетей;
- аудит социальных сетей конкурентов;
- разработка SMM-стратегии;
- актуализация SMM-стратегии;
- разработка визуального стиля социальных сетей;
- создание контент-плана;
- создание контента и прочее.
Поставщик должен иметь опыт оказания комплексных услуг в сфере SMM не менее трёх лет, а также реализованные крупные проекты регионального и федерального масштаба.
«Русагро»
Компания «Русагро» объявила тендер на разработку EVP-предложения (ценностного предложения работодателя). Цель — привлечь внешних кандидатов и удержать текущих сотрудников ИТ-службы, а также провести аудит текущего EVP. Срок подачи заявок — до 15 апреля 2022 года.
EVP (employment value proposition) — набор преимуществ, который компания как работодатель предлагает соискателям и сотрудникам.
Что требуется от кандидатов?
Участникам тендера в составе заявки необходимо приложить презентацию, которая включает:
- Подход к разработке EVP для ИТ-специалистов.
- Подход к аудиту текущего EVP для пяти целевых аудиторий: студенты, рабочие, специалисты, линейные менеджеры, мидл-менеджеры.
- Описание подхода и формат проведения фокус групп с сотрудниками.
- Описание подхода к разработке коммуникационной кампании для привлечения соискателей технических специальностей.
К техническому предложению должны быть также приложены описания проектов по разработке EVP и рекомендации от заказчиков.