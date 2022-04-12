SMM для «Ак Барса», онлайн-трансляции для РФС, разработка EVP для «Русагро»: обзор тендеров

Публикуем подборку актуальных тендеров в сфере рекламы, медиа и коммуникаций, размещённых на электронной торговой площадке B2B-Center. Российскому футбольному союзу (РФС) требуется компания для организации онлайн-трансляций, «Ак Барс» Банк ищет агентство для SMM-продвижения, а «Русагро» объявила тендер на разработку EVP-предложения.

Российский футбольный союз

РФС ищет подрядчика для организации онлайн-трансляций. Он должен проводить прямые видеотрансляции матчей Межрегиональных юношеских футбольных лиг (МЮФЛ). Срок подачи заявок — до 20 апреля 2022 года.

Что требуется от исполнителя?

Осуществлять съёмку с использованием не менее трёх камер всех матчей МЮФЛ согласно календарю.

Комментировать матчи.

Проводить съёмки послематчевых флэш-интервью с тренерами и игроками (по одному тренеру и одному игроку от каждой из команд).

Выдавать флеш-интервью в прямой эфир.

Передавать сигнал трансляций:

на Youtube-канал и/или иной канал по указанию заказчика (закрытая трансляция);

на серверы ТВ-компании — обладателя лицензии на трансляции матчей (адреса серверов и настройки передаются заказчиком заблаговременно).

Создавать хайлайты — видеонарезку интересных событий матча — и загружать материалы на web-ресурс в течение 24-х часов после окончания каждого матча.

Требования к штату сотрудников:

Режиссёр трансляции — 1 человек;

Оператор — не менее 3 человек;

Техник — 1 человек;

Комментатор — 1 человек.

В списке запланированных трансляций:

ЮФЛ Центр — 54 трансляции;

ЮФЛ ДВ (2006) — 22 трансляции;

ЮФЛ ДВ (2007) — 22 трансляции;

ЮФЛ Приволжье — 26 трансляций;

ЮФЛ Сибирь — 18 трансляций;

ЮФЛ Юг — 44 трансляции;

СЗ (2006) — 18 трансляций;

СЗ (2006) — 18 трансляций.

«Ак Барс» Банк

Банк «Ак Барс» ищет подрядчика для SMM-продвижения. Срок подачи заявок — до 18 апреля 2022 года.

Компании требуется комплексное продвижение в социальных сетях по трем направлениям:

розничный бизнес ПАО «АК БАРС» Банк;

корпоративный бизнес ПАО «АК БАРС» Банк;

онлайн-журнал по финансовой грамотности Life.Profit.

Что требуется от исполнителя?

Работы по каждому направлению включают 42 позиции, среди которых:

аудит социальных сетей;

аудит социальных сетей конкурентов;

разработка SMM-стратегии;

актуализация SMM-стратегии;

разработка визуального стиля социальных сетей;

создание контент-плана;

создание контента и прочее.

Поставщик должен иметь опыт оказания комплексных услуг в сфере SMM не менее трёх лет, а также реализованные крупные проекты регионального и федерального масштаба.

«Русагро»

Компания «Русагро» объявила тендер на разработку EVP-предложения (ценностного предложения работодателя). Цель — привлечь внешних кандидатов и удержать текущих сотрудников ИТ-службы, а также провести аудит текущего EVP. Срок подачи заявок — до 15 апреля 2022 года.

EVP (employment value proposition) — набор преимуществ, который компания как работодатель предлагает соискателям и сотрудникам.

Что требуется от кандидатов?

Участникам тендера в составе заявки необходимо приложить презентацию, которая включает:

Подход к разработке EVP для ИТ-специалистов.

Подход к аудиту текущего EVP для пяти целевых аудиторий: студенты, рабочие, специалисты, линейные менеджеры, мидл-менеджеры.

Описание подхода и формат проведения фокус групп с сотрудниками.

Описание подхода к разработке коммуникационной кампании для привлечения соискателей технических специальностей.

К техническому предложению должны быть также приложены описания проектов по разработке EVP и рекомендации от заказчиков.