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18+
19.01.2022 в 12:50

Mediascope начала предоставлять данные TV Index в ускоренном режиме

Пользователи проекта телеизмерений смогут получать данные о просмотрах эфиров на следующий день

С 19 января 2022 Mediascope начала ускоренную поставку данных проекта TV Index. Теперь клиентам в ежедневном режиме будут доступны данные измерений национального телевидения за предыдущий день, сообщили Sostav в компании.

TV Index — проект по измерению ТВ-аудитории в России. Его пользователи могут получить данные о телесмотрении дома и на дачах. С января этого года клиенты компании смогут получать предварительные национальные данные о домашнем просмотре ТВ на следующий день после выхода эфира, что позволит быстрее анализировать уровень заинтересованности аудитории и оперативнее выстраивать программную сетку каналов.

Ранее в ускоренном режиме были доступны данные только по Москве. Предварительные данные по стране предоставлялись на второй день после эфира, а конечные — на третий день.

В ноябре прошлого года специализирующаяся на рекламе в мобильных приложениях компания Yabbi начала измерять аудиторию формата rewarded video совместно с исследовательской компанией Mediascope. Первые соцдем-данные, а также сведения об охвате рекламного инвентаря Yabbi стали доступны планерам рекламных агентств, сотрудничающим с Mediascope.

Mediascope TV Index
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