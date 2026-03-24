Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

24.03.2026 в 18:20

«Медиалогия» представила топ-100 самых популярных сериалов 2025 года

Рейтинг учитывает не только интерес аудитории, но и реальное потребление контента

Исследовательская компания «Медиалогия» запустила новый аналитический продукт — Российский рейтинг сериалов, первым выпуском которого стал топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Методика учитывает 19 параметров: от поисковых запросов и времени просмотра на ТВ и онлайн-платформах до активности аудитории в соцсетях, включая даже просмотры пиратского контента.

В исследование вошли более тысячи российских и зарубежных проектов, включая новые сезоны франшиз. В компании планируют выпускать рейтинг ежемесячно и развивать дополнительные аналитические продукты, включая жанровую и рыночную аналитику.

Лидером рейтинга стал сериал «Игра в кальмара», второе место заняли «Очень странные дела», третье — российский проект «След». В пятерку также вошли «Папины дочки» и «Универ».

В компании планируют выпускать рейтинг ежемесячно и развивать дополнительные аналитические продукты, включая жанровую аналитику. Доступ к рейтингу будет бесплатным.

Ранее компания «Анкетолог» сообщил, что сериалы и фильмы остаются самым востребованным видеоконтентом в России. Их выбрали 62% респондентов опроса.

Медиалогия сериалы Универ Очень странные дела Игра в кальмара «Папины дочки» След
