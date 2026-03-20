Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день

77% опрошенных россиян смотрят видео более часа в день. При этом 22% респондентов тратят на просмотр от одного до двух часов, 28% — от двух до четырех часов, а еще 27% — более четырех часов ежедневно. Такие данные приводятся в исследовании Anketolog.ru. Результаты опроса публикует ТАСС.

Согласно полученным данным, 81% опрошенных пользователей заходят в интернет за контентом практически каждый день, еще 13% — несколько раз в неделю. Более часа проводят в сети 63% пользователей, при этом треть из них ограничивается промежутком от одного до двух часов.

Среди платформ по охвату лидирует Telegram — им пользовались 70% опрошенных за последние три месяца. Далее следуют «ВКонтакте» (58%), «VK Видео» (52%), Rutube (43%) и YouTube (42%). Telegram также занимает первое место по ежедневному использованию — его открывают 77% пользователей.

В структуре потребления контента лидируют фильмы и сериалы — их выбирают 62% респондентов. Короткие видео до двух минут предпочитают 49% участников опроса, лонгриды и ролики длительностью от 2 до 20 минут — по 47%. Длинные видео смотрят 29% опрошенных, мемы — 26%, подкасты — 19%, а прямые эфиры и стримы — 15%.

Платить за подписку на онлайн-кинотеатры готовы 43% россиян, тогда как 42% не хотят тратить на это средства. На втором месте у тех, кто готов платить за контент, покупка курсов и вебинаров (14%), 9% готовы платить за доступ к контенту без рекламы, 6% — за эксклюзивные видео от блогеров.

Основными источниками новостей остаются телевидение и Telegram-каналы ведомств и СМИ (по 45%), за ними следуют соцсети (32%) и новостные сайты (28%).

Опрос проводился 12−14 марта 2026 года среди 1,8 тыс. пользователей, взаимодействующих с цифровым контентом.