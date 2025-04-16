Media Direction Group поддержит Niletto и Надежду Сысоеву в новом сезоне Media Basket

MEDIA DIRECTION GROUP стала официальным партнером медиабаскетбольной команды Pena Team в новом сезоне турнира Media Basket. Участие группы в проекте отражает интерес к актуальным форматам взаимодействия с молодежной аудиторией. Об этом Sostav сообщили в MDG.

Pena Team объединяет профессиональных баскетболистов и представителей шоу-бизнеса, включая актера Сергея Мезенцева, участницу шоу Comedy Woman Надежду Сысоеву, музыкантов Niletto, DJ Kiida, Rvmzes, Dj Chinmachine, Nikitovsky. Команда ориентирована на молодое поколение, которому близка эстетика уличной моды и активный стиль жизни.

Участие в матчах приносит команде высокие охваты в социальных сетях — с 56 тыс. в межсезонье аудитория возрастает до 2 млн.

Надежда Сысоева, актриса, комик, телеведущая, игрок команды Pena Team: К новому сезону мы готовимся очень серьезно, прямо как к съемкам нового фильма. Конечно, юмор юмором, но на площадке мы выкладываемся по полной. Тренировки у нас сейчас интенсивные: отрабатываем новые комбинации, улучшаем физическую форму, чтобы бегать, как антилопы, а не как старые черепахи. Стратегию тоже разрабатываем, учитываем сильные и слабые стороны соперников. Ну и самое главное — это настрой. Мы Pena Team, мы банда. Мы выходим на площадку с девизом: «Не важно, выиграем или проиграем, главное — чтобы было смешно и красиво!». Но, конечно, в глубине души каждый из нас мечтает о победе.

MDG видит в партнерстве с Pena Team возможность актуализировать позиционирование бренда и усилить связь с молодой аудиторией. Компания стремится объединить вокруг себя активных и вовлеченных специалистов нового поколения — тех, кто не просто реагирует на изменения, а сам задает направления в сфере цифровых коммуникаций и креативных индустрий.

Участие в медиабаскетбольной лиге открывает для MDG дополнительные форматы взаимодействия с этой аудиторией. Это также способ развивать внутреннюю корпоративную культуру: сотрудники смогут посещать матчи и тренировки, получить мерч своей команды.

Эксперты группы также рассчитывают, что медиаспорт может предложить рекламодателям новые иммерсивные варианты размещения.

Андрей Леонтьев, управляющий директор Media Direction Sport (часть Media Direction Group): Мы рассматриваем медиаспортивные форматы как перспективный рекламный инвентарь. Уже сейчас мы ведем переговоры с рядом клиентов, которым интересна нестандартная интеграция в такие проекты. Форматы, где бренд не просто появляется в кадре, а становится полноценной частью сюжета и усиливает восприятие контента, демонстрируют более высокую эффективность — как по уровню вовлеченности, так и по органическому охвату. Ранее мы уже тестировали схожие подходы в рамках киберспорта — и получали впечатляющие результаты. Медиабаскетбол логично продолжает эту траекторию. Такой формат дает брендам возможность встраиваться глубже — не как спонсор, а как участник этого нарратива. И все это происходит в digital-среде, с моментальной обратной связью, высоким уровнем UGC и возможностью быстро адаптировать коммуникацию. В этом смысле медиабаскетбол ближе к современному цифровому сериалу, чем к классическому спорту — и именно этим он так ценен для современных брендов.

Медиабаскетбол стремительно набирает популярность и становится новым культурным явлением. Турнир Media Basket объединяет 16 команд, а матчи собирают залы и многомиллионную онлайн-аудиторию. Формат привлекает внимание не только спортивным контентом, но и участием популярных артистов, блогеров и актеров, что делает его заметным медиасобытием.