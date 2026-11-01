McDonald’s запустил акцию с ретрорадио и хитами нулевых

McDonald’s в Германии запустил рекламную кампанию Endlich wieder bei Mecces («Наконец-то снова в McDonald’s»). Бренд вернул в меню несколько популярных продуктов прошлых лет, а также представил коллекцию миниатюрных радиоприемников с фрагментами известных песен 2000-х.

В коллекцию вошли пять радиоприемников, каждый из которых воспроизводит 30-секундный отрывок одной из популярных композиций: Аврил Лавин — Sk8er Boi, Бритни Спирс — Toxic, Джастин Бибер — Sorry, Cro — Traum и Кэти Перри — I Kissed a Girl.

Параллельно McDonald’s вернул в меню несколько продуктов. Среди них 1955 Burger с беконом, жареным луком и копченым соусом, McFarmer, который не появлялся в меню более десяти лет, а также McCrispy 1955 и McVeggie Smoky. В специальное предложение также вошли фигурный картофель фри Curly Fries, сырные закуски Käsegipfel и десерты.



Кампания также включает игровую механику: на мини-радиоприемниках размещены QR-коды, ведущие к викторине о музыке и исполнителях 2000-х. Участники, правильно ответившие на пять вопросов, смогут принять участие в розыгрыше лимитированного ретромерча McDonald’s.



McDonald’s использовал ностальгию по 2000-м как основу для продвижения сразу нескольких продуктов и стимулирования продаж через приложение. Кампания обращается к миллениалам через знакомые музыкальные хиты и блюда из прошлого, а молодую аудиторию привлекает эстетикой Y2K, коллекционными сувенирами и интерактивными механиками.