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20.05.2019 в 10:45

McDonald`s откроет специальные заведения для сервисов доставки

Формат dark kitchen стал необходимостью в условиях возросшего спроса на доставку еды

Depositphotos

McDonald`s объявил об открытии заведений нового типа, специализирующихся на приготовлении заказов исключительно для отправки их через сервисы доставки еды, сообщает «Коммерсант».

Высокий спрос на сервисы обернулся проблемами для обычных ресторанов, поскольку это сказалось на скорости обслуживания клиентов. При этом, по мнению экспертов, такие заведения могут потребовать больше затрат, чем обычные.

Открытие стандартного McDonald`s в среднем обходится в $ 1,5 млн, островок на фуд-корте стоит и того меньше. При этом одна фабрика-кухня будет стоить не меньше $2−4 млн. Сегодня у сети в России 660 ресторанов, до конца года планируется открытие еще 60 заведений.

Dark kitchen позволит удовлетворять спрос на доставку продукции ресторана через агрегаторы «Яндекс.Еда» и Delivery Club (входит Mail.ru Group). Так в «Яндекс.Еде» сообщили, что спрос на McDonald`s с апреля 2018 по апрель 2019 вырос в десять раз, но более конкретной информации не предоставили.

McDonald’s Delivery Club Яндекс.Еда
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