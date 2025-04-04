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18+
04.04.2025 в 14:00

MaxMediaGroup запустил продажи рекламы в торговых центрах

Оператор заключил соглашения с 50 торговыми центрами московского региона

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Оператор indoor-рекламы MaxMediaGroup запустил сеть рекламных конструкций в торговых центрах. До этого оператор специализировался на indoor рекламе в школах и университетах. С 31 марта размещения доступны в 50 ТЦ Москвы, в том числе «Европейский», «Гагаринский», «Европарк», «Охотный ряд», «Мозаика» и других. Общий трафик новых рекламных носителей превышает один млн человек ежедневно. Об этом Sostav сообщили в MaxMediaGroup.

Конструкции в торговых центрах объединены общим форматом 1,2 м х 1,8 м (так называемый сити-формат). До этого клиенты постоянно сталкивались с проблемой разноформатных носителей, что затрудняло размещение рекламы в ТЦ. Стандартизированный сетевой формат позволяет решить эту проблему.

MaxMediaGroup запустил продажи рекламы в торговых центрах MaxMediaGroup запустил продажи рекламы в торговых центрах MaxMediaGroup запустил продажи рекламы в торговых центрах

Игорь Краснов, генеральный директор MaxMediaGroup:

Решение компании о расширении Indoor сети вписывается в растущий тренд на развитие формата indoor-рекламы. Так, исследовательская компания ORO в 2025 году впервые включила indoor-рекламу в свое регулярное исследование «Медиавзгляд» — где люди чаще всего замечают рекламу.

Конструкции установлены во входных группах и рядом с якорным ритейлом. «Сити-форматы» оснащены антибликовыми экранами с качеством 4k с технологией Dynamic Crystal Color, а также технологией динамического изменения подсветки в соответствии с тем, что происходит на экране (AMBILight).

MaxMediaGroup
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