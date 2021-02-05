Мата в соцсетях стало больше после его запрета

После вступления в силу поправок, которые обязали соцсети бороться с нецензурной бранью, мата в интернете стало больше. Подсчеты провела «Медиалогия», сообщает РБК. Компания с помощью собственных алгоритмов посчитала упоминание 66 нецензурных слов на русском языке в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram.

Новые правила заработали 1 февраля 2021 года. 1 и 2 февраля в упомянутых социальных сетях россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием мата. Как отмечает «Медиалогия», эти цифры корректно сравнивать с данными 3 и 4 февраля 2020 года, которые также пришлись на будни — в эти дни на тех же самых платформах было зафиксировано лишь 426,5 тыс. нецензурных слов и выражений. За неделю до вступления поправок в силу, 25 и 26 января 2021 года, «Медиалогия» насчитала 631,3 тыс. нецензурных публикаций.

Агентство «Социальные сети» утверждает, что сама новость об обязанности соцсетей удалять мат спровоцировала активное использование обсценной лексики. По его данным, всплеск нецензурных выражений был зафиксирован 22 и 23 января 2021 года на фоне новости о вступлении поправок в силу. Среднесуточный прирост составил 30%, схожий всплеск был 1 и 2 февраля, отмечает агентство.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 февраля 2021 года. Социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконные материалы, куда, помимо нецензурных выражений, входят материалы, выражающие явное неуважение к обществу, государству, Конституции, а также содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях.