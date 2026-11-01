MrBeast и Mastercard помогут блогерам превратить популярность в бизнес

Mastercard заключила партнерство с компанией популярного блогера Джимми Дональдсона, известного как MrBeast. Стороны намерены развивать финансовые продукты и сервисы для создателей контента, а также помогать молодым предпринимателям управлять деньгами и развивать собственный бизнес, сообщается на официальном сайте Mastercard.

В рамках сотрудничества компании планируют выпустить совместные карточные продукты для потребителей и креаторов. Их владельцы смогут получить доступ к специальным предложениям, эксклюзивным мероприятиям и другим преимуществам, связанным с экосистемой MrBeast.

Отдельное направление партнерства — поддержка экономики создателей контента. Mastercard и Beast Industries намерены предоставить авторам инструменты, которые помогут им развивать собственные бренды, управлять коммерческой деятельностью и масштабировать бизнес. Таким образом, компании рассчитывают поддержать переход блогеров от создания контента к полноценному предпринимательству.

Кроме того, партнеры займутся развитием финансовой грамотности. При участии Mastercard и благотворительной организации Beast Philanthropy планируется расширить доступ к образовательным программам. Они будут посвящены управлению личными финансами, накоплениям, защите денежных средств и принятию финансовых решений. Сотрудничество должно помочь молодым людям получить необходимые знания и инструменты для реализации собственных проектов.

Выбор Mastercard объясняется в том числе масштабом аудитории MrBeast. В июне 2026 года Джимми Дональдсон стал первым в истории YouTube автором, преодолевшим отметку в 500 млн подписчиков.