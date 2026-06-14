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14.06.2026 в 13:16

В YouТube появился первый блогер с 500 млн подписчиков

Рекордсменом стал Джимми Дональдсон, известный как MrBeast

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Американский видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, стал первым в истории YouTube автором, суммарная аудитория которого превысила 500 млн подписчиков, сообщается в официальном блоге платформы.

Отметка была достигнута на фоне продолжающегося роста его каналов и интереса к новым масштабным видео-проектам. В момент приближения к круглой цифре внимание аудитории усилилось, а динамика подписок стала предметом обсуждения в социальных сетях.

В честь рекорда глава YouTube Нил Мохан лично вручил блогеру эксклюзивную награду — Play Button в виде логотипа канала MrBeast с головой пантеры.

Эксперты отмечают, что преодоление порога в 500 млн подписчиков это не только персональный рекорд, но и маркер трансформации цифрового медиарынка. Один креатор впервые достигает масштаба, сопоставимого с крупнейшими развлекательными медиа-брендами.

MrBeast — самый популярный креатор платформы YouTube, известный своими дорогостоящими челленджами и массовыми розыгрышами. Ранее проекты MrBeast неоднократно становились вирусными и попадали в глобальные тренды YouTube, а сам он выстроил устойчивую модель монетизации через бренды, коллаборации и масштабные продакшн-форматы.

Ранее американская компания Beast Industries, принадлежащая MrBeast, купила банковское приложение для подростков Step.

YouTube MrBeast
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