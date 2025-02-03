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03.02.2025 в 14:00

Производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам

Запрет на взимание вознаграждения позволит сократить затраты при поставках продукции в торговые сети

Правительство России включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие изменения в постановление № 530 от 15 июля 2010 года были подписаны 1 февраля. Мера в том числе направлена на снижение затрат поставщиков при работе с торговыми сетями.

Согласно закону о торговле, ретейлеры получают бонусы от поставщиков за закупку определенного объема товаров, однако для социально значимых продуктов такая практика запрещена.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — говорится в документе.

Власти рассчитывают, что эта инициатива может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции.

масло Ретейлеры яйца дополнительные выплаты
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