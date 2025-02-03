Производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам

Правительство России включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение. Об этом сообщается на сайте кабмина.



Соответствующие изменения в постановление № 530 от 15 июля 2010 года были подписаны 1 февраля. Мера в том числе направлена на снижение затрат поставщиков при работе с торговыми сетями.

Согласно закону о торговле, ретейлеры получают бонусы от поставщиков за закупку определенного объема товаров, однако для социально значимых продуктов такая практика запрещена.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — говорится в документе.

Власти рассчитывают, что эта инициатива может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции.