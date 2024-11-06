Маркетплейсы проверят на наличие порно

Правозащитный центр «Сорок сороков» просит Генпрокуратуру проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress на наличие порнографических материалов. Речь, в частности, идет о карточках с нижним бельем и неподобающих отзывах покупателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

В письме правозащитников говорится о том, что на площадках под видом отзывов «открыто размещаются порнографические материалы». К заявлению приложены скрины подобных отзывов — на них фотографии покупателей в прозрачном нижнем белье.

Авторы заявления отмечают, что такие отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», в том числе детям. В связи с этим они говорят о необходимости обязать маркетплейсы модерировать и блокировать подобный контент, а также требуют проверить действия площадок «на наличие в них признаков составов административных правонарушений».

В Wildberries сообщили изданию, что все отзывы проходят обязательную модерацию перед публикацией. Алгоритмы платформы выявляют и скрывают отзывы, содержащие запрещенную символику или облики и другой ненадлежащий контент.

По словам экспертов, на сайтах маркировка фактически работает на добровольной основе, но на практике есть примеры дел, в которых прокуратура блокировала «взрослый» контент. При этом за нарушение законодательства о защите детей от пагубной информации сайт может быть заблокирован, возможны административные штрафы, а также предусмотрена уголовная ответственность для должностного или физического лица.

Ранее на маркетплейсы пожаловались продавцы канцтоваров. Они указали, что розница не выдерживает конкуренции с онлайн-площадками, которые неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.