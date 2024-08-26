Продавцы канцтоваров пожаловались на маркетплейсы

Производители и продавцы канцтоваров сообщили о риске закрытия тысяч магазинов из-за новых правил для маркетплейсов. В обращении Ассоциации канцелярского рынка (АКР) к правительству, указывается, что онлайн-площадки неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых. Об этом пишет «Коммерсант»

На фоне обсуждения законопроекта о регулировании маркетплейсов представители розницы указали властям на конкурентные преимущества онлайн-площадок. Так, на примере результатов Wildberries за 2023 год отмечается, что входящий денежный поток площадки по агентским договорам достиг 2,5 трлн руб., превысив в пять раз выручку и в десять раз себестоимость продаж.

В АКР подсчитали, что агентские договоры позволяют проводить мимо учета 90% фактической выручки. Суммарно крупные игроки, по мнению ассоциации, не доплачивают налоги более чем на 1 трлн руб. в год.

В Минпромторге отметили изданию, что приняли информацию к сведению, она может быть учтена при проведении проверок. В Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству указали, что материалы будут использованы при совершенствовании законодательства об агрегаторах.

Представители традиционной розницы не впервые обращают внимание властей на конкурентные преимущества онлайн-площадок. Ранее Союз торговых центров России потребовал равноправия с маркетплейсами, в частности, разработать меры экономической поддержки для офлайн-розницы, включающие льготную ставку НДС и другие послабления.