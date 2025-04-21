Маркетплейсы пожаловались на грозящие им многомиллиардные штрафы

Маркетплейсы пожаловались на неадекватные штрафы, которые содержатся в законе «О платформенной экономике». Они могут составить десятки и даже сотни млрд руб., сообщают «Известия».

Представители электронных площадок обратились в Минэкономразвития. Они обеспокоены тем, что законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение любого положения закона «О платформенной экономике». Планируемые нововведения «крайне неконкретны» и позволяют штрафовать маркетплейсы на 500 тыс. — 1 млн руб. за любое нарушение нового закона: никакой разницы в штрафах в зависимости от масштабов нарушения и нанесенного им вреда нет, отмечают авторы.

«На маркетплейсах в сутки делаются миллионы заказов, миллионы новых карточек товаров создаются на витринах. По законопроекту онлайн-платформы будут неизбежно нести крайне значительные расходы: по разным оценкам, от 41 до 278 млрд руб. ежегодно по двум крупнейшим маркетплейсам», — говорится в документе.

Если закон «О платформенной экономике» и поправки к нему в КоАП будут приняты в нынешнем виде, маркетплейсам придется отказываться от сотрудничества с небольшими продавцами и всеми теми, кто хотя бы потенциально может не выполнить новые требования, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Это означает, что ассортимент торговых площадок может уменьшиться. К тому же маркетплейсы, скорее всего, будут перекладывать расходы, связанные со штрафами, на продавцов, что неминуемо приведет к росту цен.

Ранее сообщалось, что подделки на отечественных маркетплейсах хотят блокировать за три дня. Такую норму бизнес предложил внести в закон «О платформенной экономике», который находится в разработке. Сейчас на удаление поддельных товаров с онлайн-площадок требуется не меньше 40 дней.