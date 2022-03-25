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25.03.2022 в 10:22

Маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT-отрасли

Они включают налоговые льготы и снижение ставки эквайринга

Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ-отрасли. Соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС. В «Яндекс.Маркете» информагентству подтвердили отправку документа.

Компании отметили, что функционирование их торговых площадок основано на российском ПО, которое разрабатывается и внедряется самими ритейлерами.

«В настоящее время для поддержания устойчивости бизнеса и обеспечения населения России товарами отечественного производства, а также сохранения деятельности наших компаний просим вас поддержать инициативы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в части налоговых льгот для IТ-отрасли, обеспечения бесперебойной работы российского бизнеса в пределах стран СНГ, мер по сохранению рабочих мест и обеспечению занятости населения России, поддержки инвестиционного развития российских маркетплейсов в регионах, снятия регуляторных ограничений для онлайн-торговли», — сказано в обращении компаний.

Так, правительство рассматривает меры поддержки IТ-отрасли, которые предполагают налоговые льготы и другие преимущества для российских компаний. В Минцифры также предложили направить 14 млрд руб. из Резервного фонда на поддержку компаний отрасли в условиях санкций.

Среди прочих мер авторы письма предложили снизить ставку эквайринга до 1% на два года (ранее подобное решение было принято сроком до конца лета и коснулось оплаты социально значимых товаров) и освободить компании e-commerce от валютного контроля. Также маркетплейсы просят снять запрет на онлайн-продажу рецептурных лекарств и алкоголя.

Яндекс.Маркет Ozon Wildberries
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