Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.03.2022 в 09:50

ЦБ снизил комиссии при оплате картами социально значимых товаров и услуг до 1%

Льгота для предприятий будет действовать до конца лета

Банк России временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате картами) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг. Мера будет действовать с 18 апреля по 31 августа, сказано в сообщении Центробанка.

Льготы будут доступны торговым предприятиям, которые реализуют продукты питания, потребительские товары и товары повседневного спроса, а также топливо, медицинские изделия и лекарства. Также бонус получат компании, предоставляющие услуги связи, ЖКХ, медицины и образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — поясняется в сообщении ЦБ.

Тарифы на эквайринг сейчас составляют 1,2−2,2% — точное значение зависит от вида деятельности компании и типа карты. Также ЦБ установил максимальный размер интерчейнджа (основная часть эквайринговой комиссии) на уровне 0,7%.

ЦБ Центробанк
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.