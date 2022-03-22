ЦБ снизил комиссии при оплате картами социально значимых товаров и услуг до 1%

Банк России временно ограничил уровень эквайринговых комиссий (размер платы, которую банки взимают с магазинов при оплате картами) значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг. Мера будет действовать с 18 апреля по 31 августа, сказано в сообщении Центробанка.

Льготы будут доступны торговым предприятиям, которые реализуют продукты питания, потребительские товары и товары повседневного спроса, а также топливо, медицинские изделия и лекарства. Также бонус получат компании, предоставляющие услуги связи, ЖКХ, медицины и образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — поясняется в сообщении ЦБ.

Тарифы на эквайринг сейчас составляют 1,2−2,2% — точное значение зависит от вида деятельности компании и типа карты. Также ЦБ установил максимальный размер интерчейнджа (основная часть эквайринговой комиссии) на уровне 0,7%.