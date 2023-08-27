Маркетплейсы обеспечили онлайн-торговле рекордный рост

Активное развитие маркетплейсов спровоцировало рост российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли на 63%, пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование банка «Точка», маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании hh.ru.

По темпам прироста посетителей торговых онлайн-площадок Россия является мировым лидером. А развитию данного сектора помогла пандемия, именно тогда предприниматели начали рассматривать онлайн-площадки как основной канал продаж.

Уже по итогам 2022 года более четверти рынка непродовольственного ритейла в России приходилось на e-commerce, а три из четырех онлайн-заказов покупались на маркетплейсах, доля которых в общем объеме торговли выросла еще на 10%.

За первые шесть месяцев 2023 года общее число покупок в интернет-магазинах ещё выросло на 20% по сравнению с предыдущим полугодием. Обороты платежей увеличились на 17%, а покупателей в интернете стало на 6% больше.

Ранее мы писали, что доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж в России составляет 12,7% по итогам первых шести месяцев текущего года.