Маркетплейсы делают ставку на ПВЗ

Темпы роста числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в российских городах-миллионниках ускоряются: за год их количество увеличилось на 32,4%. В июне аналитики геосервиса 2ГИС насчитали 51,1 тыс. точек. Для сравнения: годом ранее рост числа ПВЗ оценивался в 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным 2ГИС, наиболее заметный прирост ПВЗ зафиксирован в Новосибирске (на 41,2%, до 2,4 тыс.), Челябинске (на 40,9%, до 1,7 тыс.) и Нижнем Новгороде (на 40%, до 2,13 тыс.). В Москве и Санкт-Петербурге их стало на 29% (16,5 тыс.) и 32,5% (8,3 тыс.) больше соответственно. В «Яндекс Картах» отмечают, что в целом по России на 1 июня работало 197,3 тыс. пунктов — на 43% больше, чем в июне 2024 года.

В «Яндекс Маркете» рассказали, что сейчас у компании 15 тыс. ПВЗ, а темпы роста числа объектов «соответствуют прошлогодним». В Ozon отметили, что самые высокие темпы прироста ПВЗ наблюдаются на Северном Кавказе, в южных регионах и Сибири. В Wildberries уточнили, что за первое полугодие открылось свыше 21 тыс. новых ПВЗ — на 51% больше, чем годом ранее. Наибольшая активность зафиксирована в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

Открытие ПВЗ остается относительно доступным способом начать бизнес: вложения стартуют от 200 тыс. руб., а возврат инвестиций начинается почти сразу. По словам гендиректора XWAY Антона Ларина, этот формат проще и выгоднее традиционных точек, таких как кофейни или салоны красоты. В то же время, по данным Franshiza.ru, интерес к франшизам ПВЗ начал снижаться. За зиму 2024−2025 годов спрос упал на 14% год к году, что может сигнализировать о постепенной насыщенности рынка.

По данным 2ГИС, на фоне роста количества ПВЗ сокращается число постаматов — их стало меньше на 4,5% за год. По словам аналитиков, такие устройства проигрывают в удобстве: покупатели не могут примерить товар на месте, а возврат выглядит более сложным. Кроме того, маркетплейсы стремятся развивать ПВЗ как каналы доставки крупногабаритной продукции и более «комплектных» заказов, усиливая инвестиции в эту инфраструктуру.