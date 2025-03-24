В России снижается интерес к открытию новых пунктов выдачи заказов

В России наблюдается снижение интереса к открытию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазинов. По данным Franshiza.ru, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года количество заявок на запуск такого бизнеса уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Снижение интереса связано с насыщенностью рынка, который становится все более конкурентным, а также с рисками неудачи и возможными убытками, настораживающими предпринимателей. Особенно заметно падение спроса на франшизы крупных маркетплейсов Wildberries (снижение на 19,6%) и Ozon (на 12%).

«Яндекс Маркет», напротив, продемонстрировал рост интереса предпринимателей к открытию ПВЗ, увеличив заявки на 23,4%. Это объясняется тем, что площадка пока имеет самое небольшое покрытие сети среди конкурентов, что делает франшизу более привлекательной для владельцев уже действующих пунктов. Кроме того, развитие таких точек в малых городах и селах остается перспективным направлением, с возможностью получения дополнительной финансовой поддержки от маркетплейсов.

Однако для некоторых предпринимателей ПВЗ остаются перспективной формой бизнеса благодаря низкому порогу входа и возможности быстрого старта. В «Яндекс Маркете» и Ozon продолжает расти спрос на франшизы в малых населенных пунктах, где конкуренция менее острая. В Ozon число заявок на открытие пунктов выдачи в начале 2025-го выросло в два раза год к году, утверждают в компании.

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что в малых городах и селах сложно ожидать высоких доходов из-за небольших оборотов точек, а рынок ПВЗ, по всей вероятности, уже достиг своего пика.

Ранее Ozon добавил опцию смены адреса и способа доставки после оформления заказа