Мария Грация Кьюри покидает пост креативного директора Dior

Мария Грация Кьюри уходит с поста креативного директора женских коллекций французского модного дома Dior. Она занимала эту должность на протяжении девяти лет, пишет издание BoF.

Показ модной одежды, организованный в минувший вторник в Риме, родном городе Кьюри, стал кульминацией ее пребывания в Dior, который является вторым по величине модным брендом LVMH.

Ожидается, что бывший креативный директор Loewe Джонатан Андерсон сменит Кьюри на посту в модном доме. Его дебют в качестве креативного директора мужской линии Dior запланирован на 27 июня во время проведения Недели моды в Париже.

Кьюри, которая присоединилась к Dior в 2016 году, изменила имидж бренда и его ассортимент. Коммерческий подход дизайнера привел к созданию коллекций, предназначенных для повседневной носки, работы, путешествий и спорта.

В дебютную коллекцию Кьюри вошли футболки с названием эссе Чимаманды Нгози Адичи «We Should All Be Feminists». В 2020 году дизайнер украсила подиум светящимися надписями художницы Клэр Фонтен «Consent» и «Patriarchy=Oppression».

Мария Грация Кьюри, дизайнер: Я особенно благодарна за работу, проделанную моими командами и ателье. Их талант и опыт позволили мне воплотить в жизнь мое видение женской моды в тесном диалоге с несколькими поколениями женщин-художниц. Вместе мы написали впечатляющую главу, которой я безмерно горжусь.

Дельфина Арно, которая является гендиректором Dior с 2023 года, поблагодарила дизайнера за ее «исключительную креативность» и вклад в «значительный рост» бренда. По оценкам HSBC, объем продаж Dior вырос в четыре раза — с €2,2 млрд в 2017 году до €9 млрд в 2023-м.

Дальнейшие шаги Кьюри в мире моды неизвестны. Дизайнер всю жизнь любила театр и танцы, и, как ожидается, сосредоточится на открытии Teatro della Cometa на 233 места в Риме, который она приобрела в 2020 году и начала восстанавливать три года спустя.