Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз»

Marc Jacobs и кинокомпания Warner Bros. Discovery выпустили совместную капсульную коллекцию, посвященную фильму «Волшебник страны Оз», которому в этом году исполняется 85 лет.

В коллекцию вошли культовые сумки модного дома The Tote Bag, The Snapshot и The Sack Bag, босоножки Kiki Mary Jane, одежда и другие аксессуары. В дизайне каждого предмета коллекции присутствует отсылка к музыкальной семейной сказке, вышедшей на экраны в 1939 году.

В рамках рекламной кампании партнеры выпустили короткий 15-секундный ролик, в который вошли кадры из оригинального фильма.