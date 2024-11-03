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03.11.2024 в 14:54

Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз»

В этом году культовой американской музыкальной сказке исполняется 85 лет

Marc Jacobs и кинокомпания Warner Bros. Discovery выпустили совместную капсульную коллекцию, посвященную фильму «Волшебник страны Оз», которому в этом году исполняется 85 лет.

В коллекцию вошли культовые сумки модного дома The Tote Bag, The Snapshot и The Sack Bag, босоножки Kiki Mary Jane, одежда и другие аксессуары. В дизайне каждого предмета коллекции присутствует отсылка к музыкальной семейной сказке, вышедшей на экраны в 1939 году.

Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз» Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз» Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз» Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз» Marc Jacobs и Warner Bros. создали коллекцию в честь фильма «Волшебник страны Оз»

В рамках рекламной кампании партнеры выпустили короткий 15-секундный ролик, в который вошли кадры из оригинального фильма.

Marc Jacobs Warner Bros. Discovery
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