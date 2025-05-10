Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.05.2025 в 17:20

Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper

Mattel представила Кена, одетого дизайнером

1

Mattel расширяет горизонты модной линейки Barbie и впервые выпускает куклу Кена, образ которой разработан приглашенным дизайнером.

Куклу разработал Колм Диллейн — основатель и креативный директор нью-йоркского бренда KidSuper. Проект стал частью коллекционной серии Barbie «Styled By», в которой ранее стилисты и дизайнеры работали исключительно с образом самой Барби.

Новый Кен представлен в образе уличного денди: он одет в винтажную армейскую куртку с коллажами из изображений Барби и Кена, полосатые брюки с рисунками летящих птиц и бейсболку с инициалами бренда.

По словам Диллейна, кукла отсылает к его показу «Everything's Fake Until It’s Real», где модели были заменены куклами в человеческий рост. «Этот проект не просто про одежду — это манифест фантазии и свободы самовыражения», — прокомментировал дизайнер.

Серия Barbie «Styled By» продолжает стратегию Mattel по позиционированию бренда на пересечении поп-культуры, высокой моды и коллекционного дизайна, открывая новые горизонты для кукол как арт-объектов и инструментов культурного высказывания.

Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.