Barbie выпустила первую куклу, созданную дизайнером KidSuper

Mattel расширяет горизонты модной линейки Barbie и впервые выпускает куклу Кена, образ которой разработан приглашенным дизайнером.

Куклу разработал Колм Диллейн — основатель и креативный директор нью-йоркского бренда KidSuper. Проект стал частью коллекционной серии Barbie «Styled By», в которой ранее стилисты и дизайнеры работали исключительно с образом самой Барби.

Новый Кен представлен в образе уличного денди: он одет в винтажную армейскую куртку с коллажами из изображений Барби и Кена, полосатые брюки с рисунками летящих птиц и бейсболку с инициалами бренда.

По словам Диллейна, кукла отсылает к его показу «Everything's Fake Until It’s Real», где модели были заменены куклами в человеческий рост. «Этот проект не просто про одежду — это манифест фантазии и свободы самовыражения», — прокомментировал дизайнер.

Серия Barbie «Styled By» продолжает стратегию Mattel по позиционированию бренда на пересечении поп-культуры, высокой моды и коллекционного дизайна, открывая новые горизонты для кукол как арт-объектов и инструментов культурного высказывания.