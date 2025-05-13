«Микроинженерия» логотипа и кастомный шрифт: «Авто.ру» провел редизайн

Российская онлайн-площадка «Авто.ру» для покупки и продажи машин провела редизайн: в нем объединили технологичность, автомобильную эстетику и историческую преемственность.

«Авто.ру» работает с 1996 года. За почти 30-летнюю историю логотип «с машинкой» стал узнаваемым маскотом, а сочетание открытого красного и белого цветов — частью ДНК бренда.

К 2025 году команда сервиса поняла, что бренду нужно новое звучание — более современный «инженерный» дизайн, который подчеркнет экспертизу в автоиндустрии, а также сделает визуальную айдентику ближе и понятнее для новых сегментов аудитории.

Компания провела редизайн инхаус. Была поставлена задача изменить айдентику, не меняя ее. Надпись Auto.ru и силуэт машины — визуал, закрепившийся с 1996 года: на старте это был автомобиль Бенца. Постепенно айдентика двигалась в сторону минимализма и мгновенной узнаваемости — логотип несколько раз переосмысливали, доводя до плакатной ясности.

Предыдущий лого, который создала команда «Авто.ру», хорошо работал в своих реалиях, но в мельчайших нюансах стал выглядеть устаревшим. Мешала несовершенная геометрия букв и обратный контраст (когда горизонтальные линии в буквах толще вертикальных) — в этом чувствовалась некоторая «детскость».

Команда стремилась сохранить цельный образ айдентики, но доработать ее в деталях, чтобы она передавала свежие эмоции: технологичность, постоянное развитие и легкость. Было важно подчеркнуть «автомобильный» характер бренда, чтобы он считывался на интуитивном уровне.

Специально для логотипа команда создала кастомный шрифт. Под шапкой бренда «Авто.ру» работает множество сервисов и суббрендов — и каждому нужна своя визуальная айдентика, увязанная с общим каноном. Логотип должен был гармонично сочетаться с основным шрифтом компании — Yandex Geo.

В результате возникли четкие вертикальные срезы, плавные скругления и оригинальная буква t со «спойлером». Вертикальные срезы использовали и в тех буквах, где традиционно это не принято: например, в кириллической «к». Они помогли добиться динамики, напоминающей о стремительных линиях кузова. В итоге логотип стал более ровным и «геометричным», что добавило чувство порядка и серьезности.

Кастомный шрифт потянул за собой изменения во всем визуальном коде бренда. В новой айдентике должна была легко считываться отсылка к автопрому, поэтому команда разработала особые «штампованные» плашки. Они словно выдавлены прессом, как детали на конвейере: скругленные углы и четкие вырезы вызывают ощущение машинной точности. Плашки стали универсальным контейнером для текстов, изображений и видео и при необходимости могут масштабироваться под любой формат или устройство.

Чтобы редизайн получился, важно было создать полноценную визуальную среду, а не отдельные элементы. Так появились компоненты модульной типографики, вдохновленные маркировками на автомобильных деталях.

Теперь координаты, иконки и короткие технические надписи выглядят так, словно взяты из чертежей конструкторского бюро. Это подчеркивает, что «Авто.ру» — не просто доска объявлений, а сервис с глубокой экспертизой в мире машин, объединяющий настоящих «автоадептов».

Команда сохранила исторический для бренда красный цвет, ощущение доступности и открытости, а все обновления произошли за счет дизайнерской «микроинженерии».

Визуальный код приобрел серьезную технологичность, которая читается в кастомном шрифте, «штампованных» графических элементах и динамичных компонентах модульной типографики. Новую айдентику протестировали на всех устройствах — редизайн получился эффектным, изящным и практичным.

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