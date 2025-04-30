«СИБУР», SO:USE и «ОЛОВО» делают профессию ученого привлекательной для нового поколения

Инновации играют ключевую роль в развитии экономики страны, делая профессии IT-специалистов и ученых особенно востребованными. Но если позиции в IT давно считаются престижными, то о работе в науке только-только начинают говорить как о прогрессивной. По данным ВЦИОМ, всего половина молодежи считает эту профессию значимой и привлекательной — вероятнее всего, виной тому стереотипы о низких доходах и оторванности разработок от реальной жизни: работа «в стол», действительно, может демотивировать. Нефтегазохимическая компания «СИБУР» поставила цель — изменить это восприятие, инвестируя в передовые разработки и поддерживая молодых ученых. Компания видит своей миссией повышение привлекательности профессии, создание и продвижение нового образа современного российского ученого. «СИБУР» поделился с Sostav деталями нового проекта, направленного на повышение престижа науки как профессии и переосмысляющего облик ученых.

Дарья Борисова, член правления и исполнительный директор по развитию и инновациям «СИБУРа»: Мы верим, что ученый — это престижная профессия будущего. Научные разработки — это творчество, энергия, вдохновение и результаты, которыми можно гордиться. И мы хотим, чтобы это видели и понимали люди, в том числе далекие от науки. Наша задача — разрушить непривлекательные стереотипы, связанные с этой профессией, привлечь к инновационной деятельности более широкий круг талантливых специалистов.

Чтобы наглядно продемонстрировать, какой динамичной, привлекательной и модной может быть современная наука, «СИБУР» запустил масштабный проект «Наука — это модно». Его задачей было показать корпоративную науку как перспективный карьерный трек для молодых специалистов, позволяющий разрабатывать новые технологии и видеть, как они внедряются в производство и меняют мир вокруг, стимулировать у научных сотрудников чувство гордости за свою работу, подчеркнуть их вклад в общее дело. Смысловым центром проекта стала разработка новой спецодежды для ученых, работающих в научно-исследовательских центрах «СИБУРа».

Чтобы новая форма действительно смогла решить поставленные перед ней задачи, «СИБУР» инициировал fashion-коллаборацию в области спецодежды для научной и промышленной сфер. Для разработки дизайна линейки пригласили московский бренд «ОЛОВО», известный своим подходом на стыке ностальгии и технологий. Основатели бренда вдохновляются образцами униформы и спортивной формы прошлого века и переосмысляют их с применением передовых решений в области тканей и фурнитуры. Реализовать проект помогло агентство арт-коллабораций SO:USE, которое входит в Like Group.

Валерия Федяшова, управляющий директор агентства арт-коллабораций SO:USE: Изучив порядка 30 российских дизайнеров и брендов, мы остановили свой выбор именно на ребятах из «ОЛОВА», потому что их стиль работы, ценности, которые они разделяют и транслируют, наиболее точно совпадали с нашими коммуникационными задачами. Нам было важно, чтобы партнер смотрел в будущее, но разделял бережное отношение к истории, ведь наука в России всегда была не только двигателем прогресса, но и частью национальной идентичности. В любой коллаборации бизнеса с художниками, дизайнерами, ремесленниками важен очень точный мэтч на всех уровнях — от ценностей до визуала. И здесь этот мэтч точно случился.

Ключевая задача спецодежды — защищать, в случае с научно-исследовательскими центрами — от кислот и щелочей, статического электричества и общепроизводственных загрязнений. Лабораторные халаты, комбинезоны, куртки, брюки, плащи-дождевики и жилеты для научных сотрудников «СИБУРа» продуманы до мелочей и с точки зрения безопасности, и с точки зрения стиля, и с точки зрения удобства.

Сквозным элементом униформы стали октагоны, символизирующие многогранность личности ученого и мультидисциплинарность современной науки: эта фигура лежит в основе нагрудных карманов, деталей рукавов, клапанов и светоотражающих элементов.

Технологическим партнером и консультантом проекта выступила студия HRLSN, работающая с технологиями 3D-моделирования и симуляции поведения тканей.

Для коллекции выбраны такие материалы и фурнитура, что, помимо функциональности и безопасности, они несут идею преемственности, ведь создание инновационных синтетических материалов — повседневная работа ученых «СИБУРа».

Александр Маланин, создатель бренда «ОЛОВО»: Придумать для научно-исследовательских центров «СИБУРа» спецодежду, которая объединит эстетику, комфорт и технологии, переосмыслить такую простую вещь, как халат или спецовка, было вызовом. При создании коллекции мы вдохновлялись великими достижениями российской науки, символами, деталями и даже формами старых научных халатов. Для нас было важно связать образы прошлого с настоящим и будущим, мы старались переосмыслить привычный образ научного сотрудника. В итоге появилась коллекция одежды, которая не только отвечает самым строгим требованиям безопасности, но и подчеркивает статус ученого как одного из символов прогресса и будущего. Наука — это модно. И мы рады, что можем помочь представить ее в этом свете.

Презентация коллекции спецодежды и проекта «Наука — это модно» состоялась на четвертом Конгрессе молодых ученых в Сочи, где стенд «СИБУРа» стал одним из самых посещаемых. Коллаборацию поддержал актер Антон Лапенко, а также другие блогеры, СМИ и представители научного сообщества. Суммарный охват кампании превысил 100 млн пользователей, а высокий интерес аудитории к ней выразился в десятках тысяч положительных реакций в соцсетях. В целом за год число упоминаний «СИБУРа» в медиа в научном контексте выросло на 46%.

Дополнительная ценность проекта в том, что использование спецодежды на постоянной основе не только повлияет на самовосприятие научных сотрудников «СИБУРа», но и создаст устойчивый коммуникационный эффект в виде органичного включения нового образа во все коммуникации, связанные с исследованиями и разработками «СИБУРа».

Состав творческой группы

СИБУР (клиент)

Менеджер проекта по корпоративным коммуникациям (Наука и инновации): Грозова Ольга

Главный дизайнер: Огородникова Инга

Руководитель практики «Информационная политика»: Топорков Артур

Старший менеджер по брендингу и маркетинговым коммуникациям: Русанова Анна

SO:USE (агентство)

Управляющий директор: Федяшова Валерия

Аккаунт-директор: Каракозова Виктория

Старший продюсер: Сидельников Герман

«ОЛОВО» (бренд одежды)

Основатели бренда: Александр Маланин и Михаил Данилюк

HRLSN (студия)

Конструктор одежды / 3D-моделирование: Константин Казымов

Арт-директор: Евгений Елгин