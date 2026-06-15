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15.06.2026 в 16:40

«Макс» открыл самозанятым платформу для партнеров

Предприниматели получили доступ к инструментам продвижения, коммуникации и продаж

Национальный мессенджер «Макс» открыл доступ к платформе для партнеров россиянам, зарегистрированным в качестве самозанятых. Новым функционалом смогут воспользоваться более 16 млн предпринимателей с таким статусом.

«С помощью инструментов для бизнеса предприниматели смогут повысить узнаваемость своего бренда, расширить воронку продаж и привлечь новых клиентов», — говорится в сообщении VK, разработчика «Макса».

Для регистрации пользователям необходимо авторизоваться на платформе по номеру телефона, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги». После подтверждения данных им становятся доступны инструменты для работы с клиентами и развития бизнеса.

В числе возможностей платформы — создание публичных каналов, использование чат-ботов для автоматизации коммуникаций, а также запуск мини-приложений для взаимодействия с клиентами.

По данным компании, на конец мая к платформе для партнеров подключились более 500 тыс. организаций и компаний. Разработчик отмечает, что сервис продолжает расширять набор инструментов для бизнеса и предпринимателей.

Ранее приложение «Макс» удалили из App Store из-за санкционных ограничений.

МАКС Платформа для партнеров
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