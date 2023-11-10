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10.11.2023 в 16:42

«Магнит» открывает пивоварню в суперсторе в Москве

Покупателям предложат два сорта пива объёмом от 0,5 до 1,5 литра

«Магнит» запускает мини-пивоварню в суперсторе «Магнит Экстра», который открылся этим летом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Площадь пивоваренного цеха — 55 квадратных метров, мощность — до 6 тыс. литров напитка в месяц. Цех располагается за стеклом, покупатели смогут видеть процесс приготовления пива.

Производственный процесс включает несколько этапов: подготовку сырья, приготовление солодового сусла, фильтрацию, кипячение с добавлением хмеля, брожение, охлаждение и розлив. Пивоварня использует только российское сырьё — несколько сортов солода и хмеля.

Напиток будет продаваться в суперсторе под собственной маркой «Своя варка». Покупателям предложат два сорта пива «Классическое» и «Янтарное» с коротким сроком годности объёмом от 0,5 до 1,5 литра. Первая продукция появится на полках суперстора уже в ноябре.

Магнит Пиво торговая сеть
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