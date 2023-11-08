Всемирный день градостроительства в Москве отметят запуском двух медиаэкранов

Медиахолдинг MAER приурочил запуск новых высокотехнологичных медиафасадов ко Всемирному дню градостроительства, который отмечают 8 ноября. Яркие и динамичные цифровые экраны гармонично вписались в архитектуру современного торгово-делового центра «Город» в Одинцовском районе.

Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение»: Одна из задач данной сферы — придумывать новые технологии и вовремя об этом рассказывать жителям. И тут очень важна поддержка жилищного строительства с помощью визуальных коммуникаций. Благодаря умным цифровым экранам у застройщика появилась возможность получить обратную связь, узнать адресный портрет своей аудитории при размещении информации, а также в случае необходимости, оперативно и без дополнительных затрат изменить креатив, оптимизировав рекламный бюджет. Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, в развитии строительной отрасли мы видим положительную динамику — за девять месяцев объем работ вырос на 9%. Уверен, отчасти в этом есть и заслуга таких системообразующих предприятий как MAER, медиахолдинг наш давний партнер, и мы поздравляем его с запуском новой локации — двух высокотехнологичных медиафасадов, а всю градостроительную сферу — со Всемирным днем урбанизма.

Уже не первый год оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы со своих поверхностей рассказывает миллионам жителей мегаполисов о мерах господдержки на первичном рынке недвижимости, об ипотечных программах и изменениях в федеральном законодательстве, тем самым стимулируя людей к покупке.

Дмитрий Богод, управляющий директор по маркетингу и стратегии ГК «Самолет»: Наша компания активно развивается, увеличивая объемы строительства не только в столичном регионе, но и в других областях России. При этом мы формируем новые тренды современной городской среды и ценим, когда наш подход разделяют наши партнеры. Рекламно-информационные поверхности MAER всегда гармонично вписываются в городскую архитектуру и уже стали неотъемлемой частью цифровой экосистемы Москвы и других российских городов. Поздравляем с очередной новой локацией, обязательно изучим ее возможности. Всех коллег — со Всемирным днем градостроительства!

С запуском новых медиафасадов на одной из лучших для рекламодателей автомагистралей России медиахолдинг готов увеличить свои охваты еще более чем на 400 тыс. взглядов в сутки.

Константин Майор, владелец и генеральный директор Медиахолдинга MAER: Мы расширяем собственные границы и создаем новые возможности для наших партнеров, новая локация обладает дальностью обзора свыше одного километра. По оценкам экспертов, коммуникативная эффективность (GRP) данной локации — 4,64%, это свыше 11 млн контактов с аудиторий в месяц. Всего же, напомню, по всем нашим поверхностям мы ловим более пяти млрд взглядов в месяц. Несколько лет назад мы взяли на себя обязательство знакомить жителей страны с полезными новостями рынка недвижимости. Таким образом оператор цифровой наружной рекламы заметно усиливает эффект включенности потребителей в информационную повестку и увеличивает конверсию в поиск жилья. Поздравляю всех со Всемирным днем градостроительства, желаю нашим партнёрам новых удачных проектов.

Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, именно цифровые рекламные технологии помогли рынку недвижимости. Люди, уставшие от самоизоляции, начали возвращаться на улицы, где их встречали красивые рекламные кампании. С одной стороны, рынок жилищного строительства получил широкий охват, с другой, благодаря цифровым технологиям MAER был обеспечен персональный подход к аудитории. Технологии, которые разрабатывает медиахолдинг «под клиента», всегда дают мощный импульс развития.

В 2023 году MAER посвятил отдельную масштабную медиакампанию проведению форума недвижимости на Красной поляне. Актуальную информацию о рынке жилищного строительства увидели не только жители Сочи, но и Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Самары, Волгограда и других городов миллионников. В ближайший год MAER намерен кратно усилить поддержку отрасли и привести на рынок жилой недвижимости тысячи новых клиентов.

Крупный федеральный оператор имиджевой рекламы MAER c 2020 года запатентовал 17 собственных ИТ-решений, которые позволяют существенно повысить эффективность и персонализацию рекламы человеку, который просто идет по улице или едет на автомобиле. Большая часть разработанного ИТ-специалистами холдинга оборудования и софта не имеет аналогов в мире, собственные технологические и программные решения позволяют реализовать гибкую, индивидуальную настройку аналитического комплекса для каждого из экранов, учитывая все особенности его расположения. А уникальная система управления контентом, позволяет реализовать самые необычные креативные задачи.