«В детских лыжных секциях будет аншлаг»: в марте выйдет фильм о лучшей лыжнице XX века

В России стартовала промокампания нового художественного фильма-биографии о легендарной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Анонсирование премьеры фильма «Белый снег» доверили большим цифровым экранам, расположенным в столицах российских регионов.

4 марта 2021 года в России начнется показ нового художественного фильма «Белый снег» режиссера Николая Хомерики. Это история «Золушки», которая стала королевой спорта. Биографичная картина о судьбе знаменитой лыжницы Елены Вяльбе рассказывает, как воспитывался ее характер и как впервые в истории на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году российская спортсменка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В главных ролях — Федор Добронравов, Ольга Лерман, Полина Ватага, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и др.

В съемках фильма принимала участие профессиональная спортивная команда, состоящая из призеров этапов Кубка мира и чемпионата мира, чемпионов России и даже судьи международной категории. Специально для фильма компании Atomic и Fischer изготовили лыжи дизайна 1997 года.

Анонс премьеры фильма «Белый снег» в наружной рекламе эксклюзивно доверили медиахолдингу MAER , который помог в создании картины. Цифровые афиши загорелись в Москве, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе, Самаре, Волгограде и других крупных городах России. Так ярко продюсеры фильма решили начать промокампанию новой киноленты о силе человеческого духа. Представители медиахолдинга сообщают, что к середине марта охват рекламной кампании «Белого снега» составит 20 млн человек.

Творческой группе везло с начала съемок, отметил Марат Ким, креативный продюсер фильма. Везло как с ритмом съемок и погодой — прошлой весной все десять дней съемок в Магадане светило яркое солнце, команда проекта успела отснять все эпизоды в Мурманской области и вернуться в Москву за день до закрытия столицы на карантин, — так и с и с актрисами и дублерами, добавил Ким.

Саму Вяльбе сыграли три актрисы: семилетнюю Лену сыграла внучка Вяльбе Ангелина, 14-летнюю — Полина Ватага, а 17-ти- и 28-летнюю — Ольга Лерман. «В фильме много спортивных эпизодов, и чтобы лучше вжиться в роли, актрисы, играющие Вяльбе и ее соратниц по команде, в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина», — рассказал креативный продюсер фильма.

Марат Ким, креативный продюсер фильма: Звезда нашего лыжного спорта Юля Ступак, дублировавшая актрису Ольгу Лерман, снималась в фильме вскоре после рождения сына. Удивительное совпадение: в этом году на этапе чемпионата мира Юля повторила судьбу Елены Вяльбе — завоевала серебро и золото на этапах Кубка мира в год рождения ребенка. И еще нам очень повезло с командой MAER. Узнав о рекламных возможностях этого медиахолдинга, мы решили начать раскрутку фильма через наружную рекламу. Мы запустили анонс фильма 1 февраля, и за первые три дня мне уже позвонило большинство впечатленных коллег. Я поздравляю всю нашу дружную команду с окончанием работы, с нетерпением ждем премьеры!

Также картина снималась в Таллине, Пярну, в норвежском Тронхейме.

Елена Вяльбе, глава Ассоциации лыжных видов спорта России: Это довольно необычные ощущения — видеть на улицах Москвы большие экраны, на которых крутится реклама посвященного тебе фильма. Видимо, еще необычнее я буду чувствовать себя на премьере фильма, которая состоится 17 февраля в московском кинотеатре «Октябрь»… Я уже начинаю заранее волноваться. Благодарю всех, кто принимает участие в подготовке премьеры и надеюсь, что она будет успешной!

Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга MAER: Это очень ответственно — объявить на всю страну о премьере долгожданного художественного фильма, который посвящен легендарному человеку! Как оператор наружной рекламы мы подошли к работе очень бережно: распределили показы ролика-анонса по времени максимально эффективно. Например, в вечерний час пик и в выходные интенсивность рекламы фильма увеличивается. Такая технология реализуется через нашу programmatic-платформу, которая оптимизирует частоту показа, увеличивая ее во время автомобильных пробок.

В медиахолдинге замечают, как в интернете растет количество просмотров ролика-трейлера, добавил Майор. «Я счастлив, что мы смогли организованно и технологично запустить рекламную кампанию этого грандиозного события, и уверен, что после премьеры фильма в детских лыжных секциях будет аншлаг», — подытожил он.