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28.08.2026 в 18:54

«М.Видео» ввел плату за отмену заказа

Она составляет 100 рублей

Маркетплейс «М.Видео» с 28 августа ввел платную отмену заказов. Если у клиентов процент выкупа товаров составляет меньше 20%, то за отмену одного заказа он заплатит 100 руб. Если у пользователя высокий процент выкупа товаров, то платить за отмену заказа не придется. Об этом пишет Telegram-канал «Дайджест».

Посмотреть свой процент выкупа товаров пользователь может в личном кабинете в разделе «Оплата при получении».

В «М.Видео» сообщили, что поэтапно тестируют новый механизм работы с заказами в целях повышения скорости и эффективности управления. Подход позволяет быстрее возвращать невостребованную продукцию в продажу, повышать ее доступность для других клиентов и сокращать дополнительные логистические операции. В компании подчеркнули, что для подавляющего большинства потребителей условия останутся без изменений.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» задерживает выплаты селлерам из-за дополнительных проверок. Некоторые продавцы не получили деньги за май и июнь.

М-Видео
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