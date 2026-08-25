Селлеры испытывают трудности с получением документов об ущербе от ударов дронов

Продавцам, чьи товары пострадали в результате ударов дронов по складам маркетплейсов, трудно получить акты сверки и другие документы, которые подтверждают ущерб. Это может мешать селлерам прорабатывать дальнейшие действия и получать меры поддержки, пишут «Ведомости».

Торгово-промышленная палата предложила несколько мер для решения вопроса:

установить срок, в течение которого маркетплейс будет выдавать селлеру документ, подтверждающего факт уничтожения товара в результате атак дронов;

проводить обязательную ревизию остатков товаров на уцелевших складах, в которой будет принимать участие пострадавшие продавцы;

обеспечить селлерам доступ к информации о фактическом наличии товаров и их состоянии;

создать единый открытый Реестр пострадавших предпринимателей и объемов утраченного имущества;

снять все ограничения на вывоз товаров со складов, которые уцелели.

В RWB рассказали изданию, что Wildberries выдает селлерам справки, которые подтверждают нахождение их товаров на складах, пострадавших в результате атак. Документ автоматически появляется в личном кабинете продавца. С помощью справки можно подтверждать статус пострадавшего в результате форс-мажора перед банками и другими организациями.

В RWB отметили, что список пострадавших товаров продолжает уточняться. Справки выдаются и актуализируются по мере поступления информации. Отчеты о пострадавшей продукции селлерам предоставят после завершения инвентаризации и сопоставления сведений для точного определения объема ущерба.

Ранее продавцы попросили снизить комиссии на маркетплейсах и отменить платформенные скидки.