«М.Видео» запускает производство электроники под собственным брендом

«М.Видео» начнёт выпускать бытовую технику и электронику под собственным брендом Novex. Первой продуктовой линейкой станут фирменные телевизоры, в том числе с функцией Smart и сверхвысокой четкостью, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя группы Валерию Андрееву.

Свой интерес к смарт-ТВ в «М.Видео-Эльдорадо» объясняют ростом спроса на эту категорию электроники. По собственным данным, в первом полугодии 2020 г. российский рынок телевизоров увеличился на 16% в штуках и на 7,5% в деньгах. Телевизоры Novex будут производить в России, что позволит сделать смарт-ТВ дешевле. Впоследствии к брендированным телевизорам добавятся товары для кухни и приготовления еды, а также уборки.

Ритейлер выводит на рынок Novex второй раз. Впервые телевизоры, аудио- и видеотехника, СВЧ-печи, пылесосы, фены и другая бытовая техника этого бренда появились в «М.Видео» в 2006 г. Но спустя два года исчезли — бренд не занял заметной доли в продажах.

На этот раз покупателей может привлечь относительно низкая цена устройств под СТМ, считают эксперты. К тому же это не первый опыт на рынке электроники под СТМ. Так, под собственным брендом DEXP продает технику ритейлер DNS. В 2018 г. «Эльдорадо» вывело на рынок бренд Hi.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что для «М.Видео» вывод на рынок товаров под собственным брендом станет вызовом. Если ритейлер продает электронику под своим брендом, покупатель будет транслировать на него, а не на вендора все свои претензии к товару, объясняет эксперт.

Продукция собственных торговых марок популярна и среди продуктовых ритейлеров. Однако сетям в последние годы стало тяжело зарабатывать на СТМ низкого и среднего ценового сегмента, поэтому крупные торговые сети начали выводить собственные бренды в премиальный сегмент.