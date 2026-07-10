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10.07.2026 в 11:30

«М.Видео» проиграл спор за бренд «Белая пятница»

Суд по интеллектуальным правам решил, что совпадения по смыслу недостаточно, чтобы признать товарные знаки сходными до степени смешения

Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре между компанией «Сангар» и «М.Видео», оставив в силе регистрацию товарного знака «Белая пятница». Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Ретейлер пытался доказать, что обозначение нарушает его права на более ранний знак «White friday», поскольку является его дословным переводом. Однако суд пришел к выводу, что одного смыслового совпадения недостаточно для признания товарных знаков сходными.

При рассмотрении дела суд и Роспатент оценивали знаки по трем ключевым критериям — звучанию, написанию и смыслу. Несмотря на идентичное значение словосочетаний, было установлено, что они существенно отличаются фонетически и визуально. «White friday» зарегистрирован как комбинированный знак на латинице с оригинальным графическим оформлением, тогда как «Белая пятница» представляет собой словесное обозначение на кириллице без элементов дизайна.

Дополнительным аргументом в пользу «Сангара» стали результаты исследования потребительского восприятия. Большинство участников опроса не увидели сходства между двумя обозначениями ни по звучанию, ни по внешнему виду, а почти 90% респондентов не сочли их похожими в целом. Суд признал эти данные допустимым доказательством.

White Friday — это акция распродаж маркетплейса с участием различных бренд-амбассадоров. В июне ее лицами стали певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.

Юлия Топольская
М-Видео СИП
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