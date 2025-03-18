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18+
18.03.2025 в 08:00

«М.Видео-Эльдорадо» привлек 8,5 млрд рублей

Заем поможет ретейлеру значительно сократить долговую нагрузку

Компания «КэпиталГард», принадлежащая основному акционеру Группы «М.Видео-Эльдорадо» Билану Ужахову, выдала заем структуре ретейлера на сумму не более 8,5 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в «Центре раскрытия корпоративной информации».

Компания «КэпиталГард» предоставляет ООО «МВМ» средства на срок до пяти лет. «Заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и/или пополнение оборотных средств», — говорится в материалах.

Напомним, в конце января сообщалось, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети с Промсвязьбанком (ПСБ).

РБК выяснил, что в нынешней докапитализации ПСБ не участвует. По мнению экспертов, опрошенных изданием, докапитализация поможет «М.Видео-Эльдорадо» значительно сократить долговую нагрузку.

Ранее компания объявила об открытии новых магазинов компактного формата, а также закрытии всех убыточных точек продаж. Помимо этого группа планирует расширить партнерство с маркетплейсами и переформатировать часть магазинов в шоурумы.

М.Видео-Эльдорадо
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