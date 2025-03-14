Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла новый магазин с ИИ-консультантом Эм.Ви

Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в торговом центре Botanica Mall в Москве, представив новый в рамках своей сети формат обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В магазине работает ИИ-консультант Эм.Ви, которая в реальном времени предоставляет информацию о товарах, помогает с выбором и оформлением покупок. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе группы.

Виртуальный амбассадор Эм.Ви создана с использованием ИИ-технологий, включая обучение LLM-моделей, голосовое управление, распознавание речи и технологии синхронизации движения губ и звукового ряда (липсинк) в режиме реального времени.



Цифровой консультант с полной визуализацией интегрирован с поисковым движком «М.Видео». Как пояснили в компании, это обеспечивает ответы на запросы пользователей в режиме реального времени и релевантность ответов. ИИ-проект реализован совместно со Sber Metaverse Tech, СберМаркетинг и агентством Instinct .

Отмечается, что большая языковая модель (LLM) настроена так, чтобы соответствовать характеру и «библии» персонажа, созданным командой Instinct. Поэтому Эм.Ви передает фирменный стиль и манеру общения бренда в ответах.

Во время открытия магазина было подписано соглашение о сотрудничестве между «М.Видео-Эльдорадо» и «СберМаркетингом» по совместным технологическим разработкам в области цифровых аватаров и других технологий в сфере ИИ.

Кроме внедрения ИИ-консультанта, магазин в Botanica Mall оформлен в новом дизайне с зонированием. Ретейл-концепцию нового пространства разработало агентство LINII. Фирменный стиль интегрирован в интерьер. Атмосферу создают яркий красный цвет, динамичные элементы логотипа и функциональные торговые стеллажи. Светлая текстура дерева в отделке интерьера добавляет уюта, а графитовый паттерн на стенах придает визуальную глубину пространству. Красные торцы стеллажей помогают клиентам ориентироваться в пространстве магазина.

Особое внимание уделено пространству «М.Кафе» — редкому решению для непродуктового ретейла. В новом формате оформлена зона обслуживания клиентов, предлагающая сервисы «М.Финанс» и «М.Мастер».