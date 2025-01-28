«Промсвязьбанк» может купить «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже. Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседника, ПСБ намерен усилить собственного ретейлера «СвязьON», созданного на базе сети «Связной». Источник издания, близкий к ПСБ, подтвердил информацию о сделке. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отказался от комментариев.

Один из собеседников также знает, что изначально приобрести сеть планировал «Сбер» для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса «Мегамаркет», однако позже отказался от переговоров. Еще один источник указывает, что компанией интересовался ВТБ.

Один из топ-менеджеров российского дистрибутора оценивает стоимость сети в 300 млрд руб. с учетом товарных активов «М.Видео-Эльдорадо». Однако с учетом товарных знаков и бренда стоимость может оказаться еще выше, полагают участники рынка.

Источники издания заявляют, что причиной продажи бизнеса стали неудовлетворительные финансовые результаты сети. Собеседник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ПСБ может закрыть около 200 магазинов сети ритейла по всей России для оптимизации бизнеса.

Ранее сообщалось, что «Промсвязьбанк» и дочерняя структура «Росатома» запустят собственного виртуального оператора связи «Мой оператор». Банку он нужен для привлечения новых клиентов.