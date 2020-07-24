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24.07.2020 в 12:35

«М.Видео-Эльдорадо» будет работать по модели маркетплейса

Группа ожидает, что ассортимент вырастет с 30 тыс. до 90 тыс. наименований за несколько месяцев

Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала сотрудничать с другими ритейлерами и производителей техники и работать по модели маркетплейса. Об этом Sostav рассказали в компании.

В группе подчеркнули, что она сохранит «текущую бизнес-модель, самостоятельные закупки основного ассортимента бытовой техники и электроники как ключевой пул товаров». Работа по модели маркетплейса поможет расширить ассортимент и добавить новые категории: электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки, спортивные тренажёры, товары для дома и сада и другие, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». В планах компании — увеличить общий ассортимент до 90 тыс. наименований за несколько месяцев (сейчас их 30 тыс.).

В компании ожидают, что изменения помогут привлечь новых клиентов и увеличить частоту покупок. «В среднесрочной перспективе реализация партнёрских товаров может составить порядка 10% оборота группы», — отмечают представители группы.

«М.Видео-Эльдорадо» собирается добавлять партнеров в маркетплейс как напрямую, так и с помощью платформы Goods.ru, которая принадлежит группе. В компании ожидают, что число прямых соглашений составит около 60. По данным «Ведомостей», первыми партнерами нового маркетплейса уже стали торговая сеть «220 вольт», онлайн-магазин «Холодильник.ru», а также производители техники Bosch, Whirlpool и Smag.

Александр Тынкован, президент группы «М.Видео-Эльдорадо»:

Работа с ассортиментом через формат маркетплейса позволяет нам существенно расширить аудиторию, привлечь новые бренды и партнёров, получить новые данные о своих покупателях через работу со смежными сегментами, сохранив текущую бизнес-эффективность. Наличие редких специальных моделей позволит привлечь больше покупателей, при этом то, что будет пользоваться высоким спросом, компания сможет закупать и продавать сама, увеличивая рентабельность.

Накануне «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась о росте онлайн-продаж во втором квартале на 117,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 60,1 млрд рублей. При этом общие продажи группы снизились на 5,8%; самое значительное падение компания пережила в апреле — на 23,5% к тому же месяцу 2019 года.

М.Видео-Эльдорадо
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